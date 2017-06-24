Главный синоптик Приморья рассказал, каким будет июль

«Распределение осадков увеличивается от запада к востоку и от севера к югу. Больше всего осадков в крае может выпасть в юго-восточных и восточных районах Приморья — от полутора до двух месячных норм. Что касается солнечных дней, то они будут, только в континентальной части края их будет больше, чем на побережье. Туманы, естественно, будут о себе напоминать довольно регулярно. Но июльские туманы имеют свойство чаще рассеиваться к обеду, чем июньские», - рассказал глава Примгидромета.