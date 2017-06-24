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Posted 24 июня 2017, 08:06

Published 24 июня 2017, 08:06

Modified 1 сентября 2022, 05:32

Updated 1 сентября 2022, 05:32

Главный синоптик Приморья рассказал, каким будет июль

24 июня 2017, 08:06
Жителям края не избежать дождей и туманов

Начальник Примгидромета Борис Кубай сделал прогноз на второй месяц лета – июль. При этом главный синоптик края заметил, что плохой погоды не бывает – бывает не хорошее настроение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Бориса Кубая, июль в Приморье будет весьма пёстрым и примерно аналогичным июлю 2011 года. Температура воздуха в крае в среднем ожидается на 1 – 2 градуса выше нормы, на побережье — около нормы.

«Распределение осадков увеличивается от запада к востоку и от севера к югу. Больше всего осадков в крае может выпасть в юго-восточных и восточных районах Приморья — от полутора до двух месячных норм. Что касается солнечных дней, то они будут, только в континентальной части края их будет больше, чем на побережье. Туманы, естественно, будут о себе напоминать довольно регулярно. Но июльские туманы имеют свойство чаще рассеиваться к обеду, чем июньские», - рассказал глава Примгидромета.

Главный синоптик региона уточнил, что в текущем июне из субтропических районов Китая через Шанхай выходили несколько циклонов, поливая Японские острова обильными ливнями. Такая же тенденция может сохраниться и в июле. Это не исключает того, что, проходя над Японским морем, несколько циклонов могут прижаться к южному или юго-восточному побережью Приморья.

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