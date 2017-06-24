Перед V-Rox «Марлины» отправились на «Дикую мяту»

Posted 24 июня 2017, 07:12
Published 24 июня 2017, 07:12
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Одним из крупных культурных мероприятий нынешнего лета станет пятый музыкальный фестиваль V-Rox, который проходит во Владивостоке с 2013 года. Куратором мероприятия является рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. К этому дню организаторы указали на сайте фестиваля уже 14 российских и зарубежных групп, которые выступят в приморской столице с 4 по 6 августа. Среди них – известная владивостокская команда «Марлины».
Сейчас «Марлины» находятся в Тульской области и в субботу вечером выступят на международном фестивале «Дикая мята». Перед отъездом из Владивостока фронтмен группы Денис Биндасов рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «В ближайших планах – участие в двух фестивалях: почти сразу после «Дикой мяты» поедем также на фестиваль «Доброфест» в Ярославль, с 30 июня по 2 июля. Кроме того, выступим в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Правда, новые песни пока прибережём - хотим оставить на осенний тур, в поддержку нашего нового альбома, который выйдет 21 сентября. Скорее всего, он будет называться «Дышите жабрами» - по названию ключевой песни в альбоме. А сейчас едем с проверенными временем нашими песнями «Море внутри», «Воин буквы Ё», «Антимиры», «А ты такая вообще»».
Поделился Денис и мнением о фестивале V-Rox: «Кроме нас, из местных групп будет ещё mescheryakova и, по-моему, The Gravity. По идее, это – хорошая инициатива. Илья Игоревич вкладывается и каждый год стабильно делает большой фестиваль, привозит интересные команды из Азиатско-Тихоокеанского региона и не только, даже из США. И, на мой взгляд, самый актуальный вопрос – почему это концерты мало кому интересны в самом Владивостоке? Реклама и информационная поддержка у фестиваля есть, а людей мало. Может быть, музыка как таковая перестаёт быть интересной молодёжи? Я не знаю. В принципе, в России музыкальная индустрия сейчас в упадке: люди сидят за компьютером, игнорируя живые концерты, выступления. При этом, как я посмотрел, в августе 2017-го на V-Rox приедут достаточно интересные команды».