Перед V-Rox «Марлины» отправились на «Дикую мяту»

Поделился Денис и мнением о фестивале V-Rox: «Кроме нас, из местных групп будет ещё mescheryakova и, по-моему, The Gravity. По идее, это – хорошая инициатива. Илья Игоревич вкладывается и каждый год стабильно делает большой фестиваль, привозит интересные команды из Азиатско-Тихоокеанского региона и не только, даже из США. И, на мой взгляд, самый актуальный вопрос – почему это концерты мало кому интересны в самом Владивостоке? Реклама и информационная поддержка у фестиваля есть, а людей мало. Может быть, музыка как таковая перестаёт быть интересной молодёжи? Я не знаю. В принципе, в России музыкальная индустрия сейчас в упадке: люди сидят за компьютером, игнорируя живые концерты, выступления. При этом, как я посмотрел, в августе 2017-го на V-Rox приедут достаточно интересные команды».