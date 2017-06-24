Полиция устроила массовую облаву на пешеходов в центре Владивостока

Posted 24 июня 2017, 02:35
Published 24 июня 2017, 02:35
Modified 1 сентября 2022, 07:46
Updated 1 сентября 2022, 07:46
Полицейские снова взялись за нарушителей-пешеходов в центре Владивостока. Сотрудники ДПС штрафовали горожан, перебегающих проезжую часть в районе площади Семёновской, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сотрудники дорожно-патрульной службы Владивостока начали оформлять административные протоколы на пешеходов, которые перебегают дорогу рядом с торговым центром Clover House. Участок при переходе от автобусной остановки к бывшему троллейбусному кольцу на Адмирала Фокина всегда пользуется большой популярностью у жителей и гостей города – именно там очень часто люди перебегают дорогу. При этом надземный переход уже очень долгие годы не работает.
Между тем чуть ниже располагается регулируемый пешеходный переход, однако пользоваться им не всегда удобно.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появилось новое место массовой облавы на пешеходов. Наряды ДПС едва успевают оставлять административные протоколы прямо на островке между автобусными остановками в районе транспортной развязки Баляева. Сотрудники располагаются между конечными остановками автобусов 7Т и 16Б, тем самым вызывая небольшой транспортный коллапс.
При всём этом в крупном микрорайоне Мингородка можно по пальцам пересчитать количество зебр пешеходных переходов, не говоря уже о светофорах.