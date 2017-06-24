Полиция устроила массовую облаву на пешеходов в центре Владивостока

Сотрудники дорожно-патрульной службы Владивостока начали оформлять административные протоколы на пешеходов, которые перебегают дорогу рядом с торговым центром Clover House. Участок при переходе от автобусной остановки к бывшему троллейбусному кольцу на Адмирала Фокина всегда пользуется большой популярностью у жителей и гостей города – именно там очень часто люди перебегают дорогу. При этом надземный переход уже очень долгие годы не работает.