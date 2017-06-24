Пошли на рекорд: в Хабаровске сварили уху по губернаторскому рецепту

Posted 24 июня 2017, 06:28
Published 24 июня 2017, 06:28
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
В дальневосточной столице состоялось главное событие выставки-ярмарки «Наш выбор 27» — приготовление амурской ухи по рецепту губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Суп сделали в огромном котле объёмом больше трёх тысяч литров и в четырёх полевых кухнях. Это позволит выдать больше 12 тысяч порций.
В 7:00 15 шеф-поваров приступили к работе: разжигали костёр, подготавливали котёл и полевые кухни, варили бульон, чтобы к приходу губернатора уха по его рецепту была практически готова.
«Мы сварили бульон, добавили лук, картофель. Бульон сварили из нескольких видов рыб, в конце добавили ещё два вида. В конце сняли пену, добавили перец и соль», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» шеф-повар Алико Амзоев.
Сам губернатор приехал на выставку-ярмарку сразу же из аэропорта — Вячеслав Шпорт был в командировке в Москве, едва не опоздал на самолёт, но всё-таки успел к приготовлению ухи. По его словам, рецепт авторский, запатентованный, поэтому он всем его не рассказывает, однако некоторые секреты раскрыл.
«Главное — это рыба. Нужно столько же рыбы, сколько воды. Желательно, чтобы это была простая рыба: ленок, сазан», — отметил Вячеслав Шпорт.
Губернатор забросил в котёл финальные ингредиенты: кусочки рыбы, перец, соль, а также опустил в котёл берёзовую подпалённую головёшку, которая добавляет супу привкус дыма. Этого же эффекта заранее добились шеф-повара — они немного подпалили кусочки рыбы на угольках. Находка многим пришлась по вкусу.
Первыми уху попробовали дегустаторы - они попали в команду, пройдя конкурсный отбор в социальных сетях. Ирина Шендерова попала в число счастливчиков, правильно ответив на вопрос «Сколько ящиков рыбы понадобится для приготовления ухи?».
«Очень вкусная наваренная уха, по соли и перцу всё тоже прекрасно. Чувствуется вкус головёшечки — настоящая рыбацкая уха. Я такую люблю, она намного вкуснее той, что готовим дома в кастрюльке», — отметила Ирина Шендерова.
Очередь за губернаторской ухой выстроилась задолго до её готовности. Чтобы не создавать толкучки, организаторы сделали специальную очередь и отдельный коридор для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Одной из первых угощение попробовала хабаровчанка Лариса Сысоева.
«Хорошая, наваристая уха, а куски рыбы какие большие! Картошка, лучок — всё положили, как и обещали. По соли всё тоже прекрасно. Чашка удобная и, правда, не обжигает руки. Мы всегда ходим на разные мероприятия в городе и не могли пройти мимо такого. Сегодня весь город на ухе», — призналась Лариса Сысоева.
Одну порцию выдают в течение 15 секунд. На раздаче стоят 15 поваров-студентов, а также 15 волонтёров.