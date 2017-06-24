Пошли на рекорд: в Хабаровске сварили уху по губернаторскому рецепту

«Хорошая, наваристая уха, а куски рыбы какие большие! Картошка, лучок — всё положили, как и обещали. По соли всё тоже прекрасно. Чашка удобная и, правда, не обжигает руки. Мы всегда ходим на разные мероприятия в городе и не могли пройти мимо такого. Сегодня весь город на ухе», — призналась Лариса Сысоева.