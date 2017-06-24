С нового колеса обозрения хабаровчане увидели Китай

«Кабины стеклянные на 90 процентов, после дождя они становятся не такими прозрачными. Думаю, что стеклоочистителя нужно будет очень много. Вид открывается потрясающий, круг совершается в два раза дольше, чем раньше, — за десять минут, подкупает и бесшумность. Видно Фуюань, весь Южный микрорайон, есть на что посмотреть», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» владелец колеса обозрения Семён Копылов.