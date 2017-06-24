С нового колеса обозрения хабаровчане увидели Китай

Posted 24 июня 2017, 03:40
Published 24 июня 2017, 03:40
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
В дальневосточной столице официально открыли 60-метровое колесо обозрения на набережной Амура. Владельцы аттракциона получили решение на эксплуатацию и сегодня, 24 июня, запустили его. Планировалось, что это сделают в 10:00, однако время пришлось сдвинуть — после вчерашнего дождя все кабины натирали до блеска.
«Кабины стеклянные на 90 процентов, после дождя они становятся не такими прозрачными. Думаю, что стеклоочистителя нужно будет очень много. Вид открывается потрясающий, круг совершается в два раза дольше, чем раньше, — за десять минут, подкупает и бесшумность. Видно Фуюань, весь Южный микрорайон, есть на что посмотреть», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» владелец колеса обозрения Семён Копылов.
После первого запуска к колесу выстроилась огромная очередь. Работе аттракциона не помешала даже ветреная погода — он работает при скорости ветра 10 - 15 метров в секунду. На конструкции установлен датчик, выводящий все показания на специальный монитор.
Владельцы аттракциона ждут от горожан обратной связи. В комфортных кабинках, оснащённых кондиционерами и системой обогрева, размещён телефон администратора, которому можно сообщить как о плюсах, так и о минусах работы чёртова колеса и его операторов. Первые посетители увиденным остались довольны.
«Прекрасно видно город, открываются красивые виды. Будки очень комфортные, нет страха, всё идёт плавно, не болтается, всё очень качественно. Я катался на колесе в ВДНХ, там аттракцион старее, не такой плавный, страшновато. Но обязательно нужно прийти сюда второй раз, чтобы всё разглядеть без фотографий и видео», — поделился впечатлениями первый посетитель аттракциона хабаровчанин Александр Тигеев.
Колесо обозрения открылось во время выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Сначала организаторы планировали устроить отдельный праздник, но позже решили, что станут частью большого события.
«Надеюсь, что станет хорошей традицией совмещение открытия колеса обозрения и проведения выставки-ярмарки. Тем более что будет прекрасно посмотреть на весь этот праздник сверху», — отметил Семён Копылов.
Агентство писало, что запустить колесо планировали 1 мая, однако эти сроки пришлось сместить — в дороге задержались металлические детали и кабинки. Оборудование доставляют из Красноярска фурами. Подобные опоздания произошли в феврале. Тогда грузовики пропали, выйти на связь с водителями владельцы колеса смогли только через неделю. Позже установке кабинок мешала погода — сильный ветер и дожди не позволяли проводить работы. Аттракцион изготовили на заводе в Красноярске. Все кабинки будут закрытые, застеклённые, с кондиционером. Усилили и безопасность посетителей — если застёжки удерживающих ремней не закроются, колесо не двинется дальше.