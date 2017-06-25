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Posted 24 июня 2017, 22:11

Published 24 июня 2017, 22:11

Modified 17 августа 2022, 09:22

Updated 17 августа 2022, 09:22

В Хабаровске суд не отдал под стражу мужчину, напавшего на врача

24 июня 2017, 22:11
Сюжет
Происшествие
Потерпевший и прокурор намерены обжаловать такое решение

Суд в Хабаровске переквалифицировал уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, напавшего на врача в 10-й больнице, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение Следкома РФ. Накануне пациенту предъявили обвинение.

Следственные органы Следственного комитета по Хабаровскому краю действия 31-летнего мужчины, напавшего на врача, переквалифицировали с части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) на пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), говорится в сообщении.

В субботу следствие ходатайствовало перед судом с тем, чтобы избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд принял другое решение – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что потерпевший врач и прокурор намерены обжаловать данную переквалификацию уголовного дела. К слову, установлено, что мужчина ранее судим за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», конфликт произошёл вечером 22 июня. 31-летний парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре. Дебошира забрали правоохранители, а врача отвезли во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих плеча, множественные ушибы и ссадины.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В оперативном сопровождении по уголовному делу задействованы сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю.

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