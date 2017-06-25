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Posted 25 июня 2017, 00:33

Published 25 июня 2017, 00:33

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Приморье на автотрассах торгуют «левым» крабом

25 июня 2017, 00:33
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Полиция едва ли не каждый день сообщает о новых точках сбыта

В Приморье полицейские продолжают рейды по пресечению фактов незаконного оборота водных биоресурсов, об этом сегодня сообщили в краевом управлении МВД. Как и днями ранее, силовики задержали торговцев крабом на оживлённых автодорогах, информирует РИА «Восток-Медиа».

Накануне в Партизанском и Лазовском районах сотрудники межмуниципального отдела МВД России провели рейд по местам придорожной торговли морепродуктами без необходимых сопроводительных документов. Так на трассе Владивосток – Находка в районе посёлка Волчанец и недалеко от Голубовки в направлении Партизанска открыта незаконная придорожная торговля крабом. Товар сбывали прямо на дороге, под открытым небом, не соблюдая температурный режим хранения морепродуктов, говорится в сообщении.

По данным фактам полицейские составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об изъятии в Находке 40 килограммов опасного для здоровья краба.

#Новости#Восток-Медиа FISH#Находка#Крабы#Происшествие#Мвд
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