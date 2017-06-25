В Приморье на автотрассах торгуют «левым» крабом

Накануне в Партизанском и Лазовском районах сотрудники межмуниципального отдела МВД России провели рейд по местам придорожной торговли морепродуктами без необходимых сопроводительных документов. Так на трассе Владивосток – Находка в районе посёлка Волчанец и недалеко от Голубовки в направлении Партизанска открыта незаконная придорожная торговля крабом. Товар сбывали прямо на дороге, под открытым небом, не соблюдая температурный режим хранения морепродуктов, говорится в сообщении.