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Posted 25 июня 2017, 01:28

Published 25 июня 2017, 01:28

Modified 1 сентября 2022, 07:46

Updated 1 сентября 2022, 07:46

Виновник погони со стрельбой во Владивостоке требует возмещения ущерба

25 июня 2017, 01:28
Сюжет
ГИБДД
Странного водителя сотрудники ГИБДД заблокировали только в кампусе ДВФУ

Вечер субботы во Владивостоке ознаменовался дорожным триллером. Как сообщил Instagram-сервис «Экипажи ДПС», на улицах города произошла длительная погоня со стрельбой и перекрытием дорог.

Причиной тому послужил микроавтобус Toyota Hiace, который не остановился по требованию сотрудников полиции, а затем пытался скрыться по одностороннему движению. В районе Дальпресса «Хайс» протаранил стоящий на светофоре Toyota Land Cruiser Prado, едва не переехав группу людей на пешеходном переходе. Автодрама завершилась только на острове Русском, в районе лаборатории ДВФУ. Инспекторы ГИБДД перекрыли дорогу эвакуатором и мусоровозом, загнав беглеца к лабораторному корпусу университета. Там люди в форме прострелили микроавтобусу шины и наконец задержали неуловимого водителя.

Инцидент вызвал волну обсуждений в приморском сегменте Сети. Но официальной информации от органов МВД пока не поступило.

Сам задержанный в интервью телеканалу ОТВ-Прим не скрывал своего возмущения действиями полиции. По его словам, в его авто по ходу перехвата выпустили 15 пуль. Гражданин требует от силовиков возмещения ущерба.

#Новости#ГИБДД#Владивосток#Происшествие#ДВФУ
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