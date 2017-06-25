Виновник погони со стрельбой во Владивостоке требует возмещения ущерба

Причиной тому послужил микроавтобус Toyota Hiace, который не остановился по требованию сотрудников полиции, а затем пытался скрыться по одностороннему движению. В районе Дальпресса «Хайс» протаранил стоящий на светофоре Toyota Land Cruiser Prado, едва не переехав группу людей на пешеходном переходе. Автодрама завершилась только на острове Русском, в районе лаборатории ДВФУ. Инспекторы ГИБДД перекрыли дорогу эвакуатором и мусоровозом, загнав беглеца к лабораторному корпусу университета. Там люди в форме прострелили микроавтобусу шины и наконец задержали неуловимого водителя.