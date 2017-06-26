Хабаровская семья делает шампуни из мёда на «дальневосточном гектаре»

«При виде наших флакончиков и бутыльков люди начинают расспрашивать. Многие просто не верят, что крема могут стоять на полке неделями и не портиться, без консервантов и химических добавок. Поэтому мы всегда пишем на коробочках состав и рассказываем, что природные дары уникальны! Тот же воск пчелиный — отличный консервант. Не даёт продукту испортиться. При этом он полезный. А мёд, если его наносить на кожу в виде крема, липкий, неприятный, но если каплю добавить в тоник, он освежает и совсем не липнет к коже», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» создатель косметики Юлия Суровцева.