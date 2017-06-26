Хабаровская семья делает шампуни из мёда на «дальневосточном гектаре»

Posted 26 июня 2017, 05:10
Published 26 июня 2017, 05:10
Modified 17 августа 2022, 09:16
Updated 17 августа 2022, 09:16
Хабаровская семья осваивает дальневосточные гектары и новый вид экобизнеса. Созданием косметики на основе даров природы она занялась всего полгода назад. Крема из пчелиного воска, пудра из овсяной муки, зубная паста на основе смолы ливанского кедра — экологические новинки уже побывали на городских ярмарках и вызвали в первую очередь удивление.
«При виде наших флакончиков и бутыльков люди начинают расспрашивать. Многие просто не верят, что крема могут стоять на полке неделями и не портиться, без консервантов и химических добавок. Поэтому мы всегда пишем на коробочках состав и рассказываем, что природные дары уникальны! Тот же воск пчелиный — отличный консервант. Не даёт продукту испортиться. При этом он полезный. А мёд, если его наносить на кожу в виде крема, липкий, неприятный, но если каплю добавить в тоник, он освежает и совсем не липнет к коже», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» создатель косметики Юлия Суровцева.
Идея создавать косметику из того, что в буквальном смысле растёт под ногами или на огороде, вынашивалась несколько лет. Сначала супруг Юлии, Сергей, приглядел в районе имени Лазо заброшенную деляну. Семья, в которой воспитываются четверо детей, взяла себе там три «дальневосточных гектара» земли. Так на поляне появилась пасека. Супруги собирали мёд, грибы и Иван-чай.
«Мы собирали не только дары природы, но также истории и рецепты от деревенских бабушек. Так, например, узнали, что Иван-чай во времена Великой Отечественной войны очень ценился. По приказу Лаврентия Берии в Ленинградской области даже было налажено производство по заготовке Иван-чая. Ведь он богат витаминами, оказывает выравнивающее действие на организм, напитком отпаивали солдат. Так вот, немцы, узнав о производстве, разбомбили завод. С тех пор Иван-чай неоправданно забыт. Теперь мы здесь, на Дальнем Востоке, восстанавливаем традиции», — рассказала Юлия Суровцева.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», производством Иван-чая в районе имени Лазо Сергей Суровцев занимается с 2015 года. Он растёт в естественных условиях, затем его собирают и продают в разной фасовке: с цветами и без. Также глава семью хочет построить в лесной зоне туристические домики, чтобы люди могли отдохнуть от городской суеты. Изучая целебные свойства трав, мёда, продуктов пчеловодства, смол и масел, его супруге пришла идея попробовать создавать косметику и средства по уходу за домом.
«Я, как и любая мама, старалась всегда найти для детей что-то полезное: шампуни, порошки. Но столкнулась с проблемой: даже если ты берёшь порошок с пометкой «экологично», то в составе чего только нет, половина слов вообще не понятна. Как же можно этому верить?! За свои крема, тоники и гели я спокойна. Однажды услышала фразу: «Не рискуйте наносить на кожу то, что вы не можете съесть». Всё, что мы создаём для лица, рук, волос — всё это съедобное», — дополнила Юлия Суровцева.
Углубляясь в тему создания природной косметики, семья каждый день делает открытия. Например, недавно стали добавлять в зубную пасту забрус. Это продукт пчеловодства — так называемые крышечки, которыми пчёлы закрывают соты. Забрус обладает восстанавливающим и заживляющим свойствами.
Ладан, смолы, пчелиный воск, мёд, березовая зола, настойка мать-и-мачехи и других трав — эти ингредиенты изучены. Сейчас новаторы добавляют в косметику масла, которые доставляются из южных регионов, например, выжимку из абрикоса, винограда, кокоса. В ближайших планах — найти альтернативу среди местных дикоросов и трав, создавать шампуни и бальзамы только на основе даров дальневосточной природы.