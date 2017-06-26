Мужчина с пистолетом напал на магазин в Хабаровске

«Сообщение о вооружённом нападении на продавца поступило в полицию от частного охранного предприятия. Установлено, что один из покупателей, находясь возле кассы, достал предмет, который внешне напоминает пистолет, и потребовал отдать ему выручку. Однако свой преступный замысел довести до конца не успел — отреагировала охрана и сам продавец стал звать на помощь», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.