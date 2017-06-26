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Posted 26 июня 2017, 02:20

Published 26 июня 2017, 02:20

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

Мужчина с пистолетом напал на магазин в Хабаровске

26 июня 2017, 02:20
Сюжет
Происшествие
Злоумышленник скрылся с места преступления

В дальневосточной столице на продуктовый магазин «Раз Два», расположенный в жилом доме на улице Павла Морозова, 113, напал человек с пистолетом. Злоумышленнику удалось скрыться, его ищут до сих пор.

«Сообщение о вооружённом нападении на продавца поступило в полицию от частного охранного предприятия. Установлено, что один из покупателей, находясь возле кассы, достал предмет, который внешне напоминает пистолет, и потребовал отдать ему выручку. Однако свой преступный замысел довести до конца не успел — отреагировала охрана и сам продавец стал звать на помощь», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Преступнику удалось скрыться. На место происшествия приехали сотрудники полиции и кинологи с собаками, однако поймать злоумышленника по горячим следам не удалось. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Разбой». Сейчас поиски продолжаются, известны приметы и ориентировочный возраст мужчины, пытавшегося совершить преступления.

Однако это нападение было не единственным происшествием, случившемся в доме на Павла Морозова, 113 в прошедшие выходные. Так, в ночь на 25 июня, неизвестные взломали двери медицинской клиники, которая расположена рядом с магазином «Раз Два» и повредили дверь в офисные помещения, расположенные в нескольких метрах.

«В медицинской клинике ночью сработала сигнализация, на место выехали сотрудники частного охранного предприятия, они же вызвали полицию. Там работала следственно-оперативная группа, сейчас проводится доследственная проверка, дальнейшим рассмотрением материала занимается участковый уполномоченный», — отметил Кирилл Блинов.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Происшествие#Нападение#Магазин#Пистолет
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