Роспотребнадзор предупредил приморцев об опасной инфекции

Posted 26 июня 2017, 05:23
Published 26 июня 2017, 05:23
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Роспотребнадзор предупредил жителей Приморского края об опасном инфекционном заболевании – туляремии. Сотрудники ведомства не исключают случаев возникновения заболевания в регионе, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Туляремия – природно-очаговая общая для животных и людей инфекция, широко распространённая на территории России. Заражение людей происходит в природных очагах этой инфекции. В настоящее время известно 4 вида передачи возбудителя туляремии человеку:
- через кровь, то есть в результате укусов инфицированными кровососущими членистоногими (комарами, слепнями, клещами);
- через повреждённые и неповреждённые кожные и слизистые покровы при соприкосновении с заражёнными грызунами и зайцами;
- при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, ручьёв), в которые попал возбудитель туляремии от грызунов или зайцев;
- при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязнённых выделениями больных грызунов.
От заражения до первых проявлений болезни проходит, как правило, 3 - 7 дней. Сама болезнь продолжается около 2 - 3 недель. К проявлениям болезни относятся температура, резкая головная боль, слабость, болезненность мышц. Наиболее опасны осложнения болезни - пневмония, перитонит, перикардит, вторичный туляремийный менингит и менингоэнцефалит.
На территории Приморского края в 2016 году 1 человек заболел туляремией бубонной формы средней степени тяжести. Вероятнее всего, он заразился в Спасском районе. Причинами заболевания могли послужить рыбалка и ночёвка на озере Ханка, сбор строительных материалов на озере, мытьё рук в открытых водоёмах и наличие большого количества грызунов, ондатр. Подобный же случай в этом же районе специалисты зарегистрировали в 2015 году.
Сотрудники Роспотребнадзора уверяют, что на фоне роста численности мелких млекопитающих во всех ландшафтных зонах региона в прошлом году сохраняется вероятность эпизоотических проявлений и возникновения случаев заболевания в 2017 году.
В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют семьям охотников разделывать дикое мясо исключительно в перчатках и тщательно его готовить; населению не употреблять сырую воду из родников и колодцев; сельчанам не допускать появления грызунов в домах; при посещении леса осматривать одежду, снимать клещей.