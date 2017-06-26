Роспотребнадзор предупредил приморцев об опасной инфекции

На территории Приморского края в 2016 году 1 человек заболел туляремией бубонной формы средней степени тяжести. Вероятнее всего, он заразился в Спасском районе. Причинами заболевания могли послужить рыбалка и ночёвка на озере Ханка, сбор строительных материалов на озере, мытьё рук в открытых водоёмах и наличие большого количества грызунов, ондатр. Подобный же случай в этом же районе специалисты зарегистрировали в 2015 году.