Хабаровская молодёжь одна из первых получит поздравления

По народному календарю сегодня день Елисея Гречкосея. Еврейский пророк Элиша был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет. С именем пророка связывают много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна.