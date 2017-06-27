vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2017, 22:40

Published 26 июня 2017, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

Хабаровская молодёжь одна из первых получит поздравления

26 июня 2017, 22:40
Сюжет
Молодёжь
Также свой праздник сегодня отмечают любители тихой охоты

Жители Хабаровского края, которым ещё не исполнилось 35 лет, сегодня одними и первых отметят День молодёжи. В России этот праздник официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента России Бориса Ельцина.

С инициативой празднования выступили Комитет Российской Федерации по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений.

Также поздравления сегодня получат любители тихой охоты. С 1985 года ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. В этот день во многих странах проводят состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и любителей. В последние годы среди участников таких соревнований можно всё чаще увидеть женщин. В России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля.

По народному календарю сегодня день Елисея Гречкосея. Еврейский пророк Элиша был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет. С именем пророка связывают много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Рыбаки#Праздники#Молодёжь#День молодежи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика