Хабаровская молодёжь одна из первых получит поздравления

Posted 26 июня 2017, 22:40
Published 26 июня 2017, 22:40
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
Жители Хабаровского края, которым ещё не исполнилось 35 лет, сегодня одними и первых отметят День молодёжи. В России этот праздник официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента России Бориса Ельцина.
С инициативой празднования выступили Комитет Российской Федерации по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений.
Также поздравления сегодня получат любители тихой охоты. С 1985 года ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. В этот день во многих странах проводят состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и любителей. В последние годы среди участников таких соревнований можно всё чаще увидеть женщин. В России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля.
По народному календарю сегодня день Елисея Гречкосея. Еврейский пророк Элиша был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет. С именем пророка связывают много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение елея и хлебного зерна.
На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство.