Приставы Хабаровска защитили подрядчика, которому сильно задолжал завод

Организация, специализирующийся на ремонте трубопроводов и теплотрасс, не выплатила 2,5 миллиона рублей подрядчикам, с которыми заключил договор. Перед нанимателем компания выполнила все необходимые условия со своей стороны. Спор между предприятиями решал суд, но даже после вынесения вердикта руководство ООО «Хабаровского завода реставрации труб» не закрыло свои обязательства перед строителями.