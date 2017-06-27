Приставы Хабаровска защитили подрядчика, которому сильно задолжал завод

Posted 27 июня 2017, 01:10
Published 27 июня 2017, 01:10
Modified 17 августа 2022, 09:16
Updated 17 августа 2022, 09:16
Организация, специализирующийся на ремонте трубопроводов и теплотрасс, не выплатила 2,5 миллиона рублей подрядчикам, с которыми заключил договор. Перед нанимателем компания выполнила все необходимые условия со своей стороны. Спор между предприятиями решал суд, но даже после вынесения вердикта руководство ООО «Хабаровского завода реставрации труб» не закрыло свои обязательства перед строителями.
Судебный пристав поехал к должнику и предупредил, что, если в течение пяти дней подрядная организация не получит заработанные деньги, то будет возбуждено исполнительное производство. Но это нисколько не напугало руководство предприятия: за данный срок оно не погасило долги.
Дирекция фирмы объяснило такую ситуацию финансовыми трудностями и отсутствием необходимой суммы денег. Тогда приставы обещали, что необходимую сумму они возьмут с банковских счетов компании и вернут долг строительной организации. В этот же день ООО «Хабаровский завод реставрации труб» перечисли деньги.
Оттягивание процесса выплаты задолженности обошлись предприятию в 185 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.