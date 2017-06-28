Современный гольф-клуб за 4 миллиарда хотят построить в Приморье

Posted 28 июня 2017, 08:14
Published 28 июня 2017, 08:14
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Корейские инвесторы планируют построить в Приморье современный гольф-клуб. Об этом заявил вице-президент компании «ЛС-Нэтворкс» (LSNetworks) Юн Чан Хён во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу края.
Инвесторы уверены, что большое количество солнечных дней, свежий воздух и богатая природа крайне положительно влияют на привлекательность региона для гостей из Республики Корея.
Сам Юн Чан Хён уже несколько лет живёт во Владивостоке. Он часто принимает в приморской столице своих друзей из Кореи. «Им очень нравится этот край, но все они отмечают, что в нём не хватает поля для гольфа», – сказал инвестор.
Он заметил, что создание такой площадки значительно повысит туристскую привлекательность региона для гостей из АТР. Республика Корея, Китай и Япония после США занимают лидирующие позиции по популярности гольфа у жителей.
Проект компании LS Networks Co. Ltd. предполагает создание чемпионского 18-луночного гольф-поля, а также объектов инфраструктуры высшего класса – клаб-хауза, гостиницы, инфраструктуры для зимних видов спорта и других. На реализацию всего задуманного инвесторы намерены потратить почти четыре миллиарда рублей.
Сейчас корейская сторона выбирает участок для строительства. Юрий Трутнев поручил помочь инвесторам в выборе подходящей территории и, в частности, обратить внимание на остров Русский.
Между тем полтора года назад с подобным предложением выступали инвесторы из Японии.