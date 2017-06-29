ОНФ: ремонт автотрассы Селихино — Николаевск-на-Амуре прошёл впустую

«Ямочность на гравийном и асфальтобетонном покрытии образуется вследствие отсутствия должного содержания, а трещины — результат неравномерной усадки земляного полотна. Причины: грунт земляного полотна не соответствует проектному, требуемый коэффициент уплотнения не достигнут, возможно, сооружение насыпи велось на слабом естественном основании (болотистая местность, и так далее). Просадки — скорее всего, результат пучения грунтов земляного полотна и недостаточного уплотнения. Более вероятно, земляное полотно возводили зимой, отсыпали мёрзлым грунтом, что недопустимо. Грязь — материал дорожной одежды не соответствует проектному. Допустимо применять щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси. Скорее всего, применили всё, что под руку попало, помельче», — высказал свою точку зрения координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.