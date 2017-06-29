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Posted 29 июня 2017, 03:15

Published 29 июня 2017, 03:15

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

ОНФ: ремонт автотрассы Селихино — Николаевск-на-Амуре прошёл впустую

29 июня 2017, 03:15
Сюжет
Дорога
Спустя два года участки магистрали вновь требуют восстановления

Междугородняя трасса Селихино — Николаевск-на-Амуре, ремонт которой закончили в 2015 году, снова разрушается. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд и выяснили, что недавно построенные участки — 137-й, 155-й, 379-й и 400-й километры — вновь нуждаются в восстановлении. При этом на реконструкцию трассы уже потратили более 1,7 миллиарда рублей.

«Ямочность на гравийном и асфальтобетонном покрытии образуется вследствие отсутствия должного содержания, а трещины — результат неравномерной усадки земляного полотна. Причины: грунт земляного полотна не соответствует проектному, требуемый коэффициент уплотнения не достигнут, возможно, сооружение насыпи велось на слабом естественном основании (болотистая местность, и так далее). Просадки — скорее всего, результат пучения грунтов земляного полотна и недостаточного уплотнения. Более вероятно, земляное полотно возводили зимой, отсыпали мёрзлым грунтом, что недопустимо. Грязь — материал дорожной одежды не соответствует проектному. Допустимо применять щебёночно-песчаные и песчано-гравийные смеси. Скорее всего, применили всё, что под руку попало, помельче», — высказал свою точку зрения координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.

По мнению «фронтовиков», чтобы обеспечить безопасность жителей Хабаровского края, нужно обязать подрядчика незамедлительно устранить допущенные недостатки или привлечь нового исполнителя работ. В ближайшее время разрушенное дорожное полотно необходимо восстановить.

Сейчас общественники готовят письма в адрес КГКУ «Хабруправтодор» с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры для её урегулирования. По мнению активистов, подобное состояние дорожного полотна угрожает жизни и здоровью автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой магистралью. Хабаровское отделение ОНФ проконтролирует исполнение подрядчиками их гарантийных обязательств в отношении тех объектов, которые обследовали во время рейда.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дорога#Ремонт дорог#ОНФ
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