Сироту-инвалида из находкинского «дома престарелых» отправят в Новосибирск

По словам Татьяны Паруновой, сейчас Алексей чувствует себя гораздо лучше. Целый месяц с ним усиленно работают врачи. Состояние парня стабилизировалось, он уже начал чувствовать пальцы ног. К Алексею понемногу возвращается моторика рук – после травмы он с трудом двигал пальцами. Несмотря на то, что прогноз врачей довольно неутешительный, шансы на выздоровление у юного находкинца всё же есть. В лечении парню помогают волонтёры – благотворительная организация «Рука помощи» собрала 15 000 рублей для Алексея. Эти деньги пойдут на покупку всего необходимого для пребывания в больнице, а также на оплату услуг специального массажиста.