Сироту-инвалида из находкинского «дома престарелых» отправят в Новосибирск

Posted 30 июня 2017, 08:06
Published 30 июня 2017, 08:06
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Сироту из Находки, который сломал спину после неудачного падения, собираются перевести в медицинский центр Новосибирска. Пока парень всё ещё «прописан» в отделении сестринского ухода, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Находкинского сироту Алексея, сломавшего спину после падения с тарзанки, готовят к переводу в Новосибирск. Там парень начнёт проходить курс реабилитации. Об этом корреспонденту агентства рассказала воспитательница подростка Татьяна Парунова.
«Сейчас им занимаются чиновники из департаментов здравоохранения и образования. Сегодня состоялось большое совещание по поводу того, как организовать лечение Алексея. Его собираются отправить в Новосибирск для реабилитации. Там есть современный медицинский центр», - рассказала она.
История 16-летнего Алексея взбудоражила Приморье в конце этой недели. Подросток с переломом позвоночника из-за стечения обстоятельств угодил в отделение сестринского ухода находкинской горбольницы. Это своеобразный дом-интернат для престарелых людей – местные жители называют его «хосписом» (хотя, строго говоря, хосписом он не является).
По словам Татьяны Паруновой, сейчас Алексей чувствует себя гораздо лучше. Целый месяц с ним усиленно работают врачи. Состояние парня стабилизировалось, он уже начал чувствовать пальцы ног. К Алексею понемногу возвращается моторика рук – после травмы он с трудом двигал пальцами. Несмотря на то, что прогноз врачей довольно неутешительный, шансы на выздоровление у юного находкинца всё же есть. В лечении парню помогают волонтёры – благотворительная организация «Рука помощи» собрала 15 000 рублей для Алексея. Эти деньги пойдут на покупку всего необходимого для пребывания в больнице, а также на оплату услуг специального массажиста.
Рассказала воспитательница и о том, как произошла трагедия, покалечившая Алексея.
«За день до того, как всё случилось, наши воспитанники рядом с детдомом сделали тарзанку. Я её срезала, объяснила, что это опасно. Оказалось, на следующий день они заново эту качелю сделали – на этот раз из цепочки. Алексей со своим другом незаметно выбрались к ней. Через десять минут он упал», - сообщила Татьяна Парунова.
Пока Алексей ещё находится в отделении сестринского ухода. Вопрос его дальнейшего пребывания сейчас решает руководство больницы.