vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2017, 08:06

Published 30 июня 2017, 08:06

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Сироту-инвалида из находкинского «дома престарелых» отправят в Новосибирск

30 июня 2017, 08:06
16-летний парень чувствует себя лучше - насколько это возможно

Сироту из Находки, который сломал спину после неудачного падения, собираются перевести в медицинский центр Новосибирска. Пока парень всё ещё «прописан» в отделении сестринского ухода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Находкинского сироту Алексея, сломавшего спину после падения с тарзанки, готовят к переводу в Новосибирск. Там парень начнёт проходить курс реабилитации. Об этом корреспонденту агентства рассказала воспитательница подростка Татьяна Парунова.

«Сейчас им занимаются чиновники из департаментов здравоохранения и образования. Сегодня состоялось большое совещание по поводу того, как организовать лечение Алексея. Его собираются отправить в Новосибирск для реабилитации. Там есть современный медицинский центр», - рассказала она.

История 16-летнего Алексея взбудоражила Приморье в конце этой недели. Подросток с переломом позвоночника из-за стечения обстоятельств угодил в отделение сестринского ухода находкинской горбольницы. Это своеобразный дом-интернат для престарелых людей – местные жители называют его «хосписом» (хотя, строго говоря, хосписом он не является).

По словам Татьяны Паруновой, сейчас Алексей чувствует себя гораздо лучше. Целый месяц с ним усиленно работают врачи. Состояние парня стабилизировалось, он уже начал чувствовать пальцы ног. К Алексею понемногу возвращается моторика рук – после травмы он с трудом двигал пальцами. Несмотря на то, что прогноз врачей довольно неутешительный, шансы на выздоровление у юного находкинца всё же есть. В лечении парню помогают волонтёры – благотворительная организация «Рука помощи» собрала 15 000 рублей для Алексея. Эти деньги пойдут на покупку всего необходимого для пребывания в больнице, а также на оплату услуг специального массажиста.

Рассказала воспитательница и о том, как произошла трагедия, покалечившая Алексея.

«За день до того, как всё случилось, наши воспитанники рядом с детдомом сделали тарзанку. Я её срезала, объяснила, что это опасно. Оказалось, на следующий день они заново эту качелю сделали – на этот раз из цепочки. Алексей со своим другом незаметно выбрались к ней. Через десять минут он упал», - сообщила Татьяна Парунова.

Пока Алексей ещё находится в отделении сестринского ухода. Вопрос его дальнейшего пребывания сейчас решает руководство больницы.

#Артём Кабанков#Новости#Общество#Находка#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика