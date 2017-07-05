Россия и КНР готовят совместные спортивные проекты перед ЧМ-2018 и ОИ-2022

«В двустороннем сотрудничестве в области спорта и здорового образа жизни первым делом можно обозначить популяризацию и развитие зимних видов спорта исходя из опыта, полученного Россией на Олимпийских играх в Сочи. Данный фактор поможет нашим китайским коллегам при подготовке Олимпиады в Пекине. Мы готовы принять самое активное участие в развитии и популяризации зимних видов спорта в КНР, например, фигурного катания», – сказал Сергей Колушев. Далее, по словам издателя «Советского спорта», необходимо продолжать хоккейное направление. Вслед за коллективом КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в России – в Высшей хоккейной лиге и «молодёжке» – могут дебютировать другие китайские команды.