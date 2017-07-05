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Posted 5 июля 2017, 09:00

Published 5 июля 2017, 09:00

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Россия и КНР готовят совместные спортивные проекты перед ЧМ-2018 и ОИ-2022

5 июля 2017, 09:00
Сюжет
Спорт
Точками соприкосновения названы хоккей, футбол, фигурное катание

К хоккейным лигам в России присоединятся новые команды из Китайской Народной Республики. Это стало известно по итогам заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Оно состоялось в Москве, в гостинице Radisson Royal Hotel Moscow. Об этом сообщила пресс-служба компании Eventica.

Во время официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в столице России прошло XI пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В нём приняли участие председатель комитета с китайской стороны, бывший член Госсовета КНР Дай Бинго, советник по культуре посольства Китая в России, директор Китайского культурного центра Чжан Чжунхуа, глава российской части комитета Борис Титов, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, сопредседатель Совета по здоровому образу жизни, генеральный директор компании Eventica, а также издатель газеты «Советский спорт» Сергей Колушев, известный кинорежиссёр Фёдор Бондарчук и другие персоны.

«В двустороннем сотрудничестве в области спорта и здорового образа жизни первым делом можно обозначить популяризацию и развитие зимних видов спорта исходя из опыта, полученного Россией на Олимпийских играх в Сочи. Данный фактор поможет нашим китайским коллегам при подготовке Олимпиады в Пекине. Мы готовы принять самое активное участие в развитии и популяризации зимних видов спорта в КНР, например, фигурного катания», – сказал Сергей Колушев. Далее, по словам издателя «Советского спорта», необходимо продолжать хоккейное направление. Вслед за коллективом КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в России – в Высшей хоккейной лиге и «молодёжке» – могут дебютировать другие китайские команды.

Ещё одним важным направлением станет сотрудничество в футболе. Во время проведения ЧМ-2018 стороны намерены запустить проект «Дом Китая» – болельщики смогут больше узнать о туристических возможностях Поднебесной.

Наконец, ещё одно направление для взаимовыгодного взаимодействия, полагает Сергей Колушев, – популяризация здорового образа жизни и физкультуры в двух государствах одновременно.

К слову, заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития завершилось встречей двух лидеров держав – Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также членов комитета в Кремле. Президент России назвал встречу «ключевой» для строительства двусторонних отношений.

#Новости#Спорт#ЧМ#Китай#Олимпийские игры
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