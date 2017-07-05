«ВКонтакте» ввела сервис комментирования от имени сообществ

Posted 5 июля 2017, 00:42
Published 5 июля 2017, 00:42
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Социальная сеть «ВКонтакте» представила новые возможности для бизнеса. Разработчики открыли возможность комментирования от имени сообществ посты на личных страницах и в других группах.
Представители компаний отныне могут оперативно давать ответ на упоминания, реагировать на конфликтные ситуации и общаться с клиентами. При этом больше не нужно использовать личные страницы для ответа пользователям. Дело в том, что редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от его имени.
Сообщества и мероприятия могут комментировать все записи на личных страницах пользователей и в других группах в мобильной и полной версиях сайта. Также опция действует в приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android.
Сейчас оставлять комментарии могут открытые и закрытые группы, публичные страницы, а также мероприятия. При этом пользователь вправе занести то или иное сообщество в чёрный список за неподобающее поведение.