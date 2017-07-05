«ВКонтакте» ввела сервис комментирования от имени сообществ

Представители компаний отныне могут оперативно давать ответ на упоминания, реагировать на конфликтные ситуации и общаться с клиентами. При этом больше не нужно использовать личные страницы для ответа пользователям. Дело в том, что редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от его имени.