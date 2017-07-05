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Posted 5 июля 2017, 00:42

Published 5 июля 2017, 00:42

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

«ВКонтакте» ввела сервис комментирования от имени сообществ

5 июля 2017, 00:42
Такая возможность пригодится деловым людям, уверены представители соцсети

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новые возможности для бизнеса. Разработчики открыли возможность комментирования от имени сообществ посты на личных страницах и в других группах.

Представители компаний отныне могут оперативно давать ответ на упоминания, реагировать на конфликтные ситуации и общаться с клиентами. При этом больше не нужно использовать личные страницы для ответа пользователям. Дело в том, что редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от его имени.

Сообщества и мероприятия могут комментировать все записи на личных страницах пользователей и в других группах в мобильной и полной версиях сайта. Также опция действует в приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android.

Сейчас оставлять комментарии могут открытые и закрытые группы, публичные страницы, а также мероприятия. При этом пользователь вправе занести то или иное сообщество в чёрный список за неподобающее поведение.

#Новости#Наука и технологии#ВКонтакте#Социальная сеть
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