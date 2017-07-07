Пьяная жительница Владивостока стала виновницей серьёзной аварии

Posted 7 июля 2017, 01:51
Published 7 июля 2017, 01:51
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Во Владивостоке нетрезвая автоледи стала виновницей серьёзной автомобильной аварии, сообщает РИА «Восток-Медиа». Горе-водительница сбежала с места происшествия - но ненадолго.
В минувший четверг приморская столица отметилась весьма нелепой автоаварией. Недалеко от дома № 38-б на Некрасовской столкнулись две малолитражки. Всё началось с автомобильной поломки. Toyota Passo, спускавшаяся с кольца фуникулёра к остановке «Гоголя», забарахлила – и водитель легковушки вынужден был остановиться. В следующий момент в «Пассо» на полном ходу врезался Daihatsu Terios под управлением автоледи. Она сразу же покинула место аварии. Однако дама не учла одного – после столкновения у «Дайхатсу» отлетел передний номер.
В результате происшествия серьёзно пострадали две 50-летние пассажирки, сидевшие на заднем сиденье «Тойоты». Прибывшая на место бригада медиков госпитализировала их. Как сообщают очевидцы, виновнице ДТП не удалось скрыться – её быстро задержали сотрудники полиции. По предварительной информации, женщина была пьяной.
Ещё одна серьёзная авария произошла на Русском острове. Там столкнулись КАМАЗ и Nissan Juke. По информации очевидцев, водитель грузовика во время поворота не заметил своего легкового собрата. В результате столкновения «Ниссану» серьёзно досталось. Не обошлось без последствий и для его водительницы: врачи забрали девушку с подозрением на сотрясение мозга.
Стоит отметить, что в минувшую среду ещё одна нетрезвая автолюбительница угодила в аварию – на этот раз в Артёме. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что она снесла столб и разбила свою машину. От столкновения с препятствием машина перевернулась.