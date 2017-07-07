Пьяная жительница Владивостока стала виновницей серьёзной аварии

В минувший четверг приморская столица отметилась весьма нелепой автоаварией. Недалеко от дома № 38-б на Некрасовской столкнулись две малолитражки. Всё началось с автомобильной поломки. Toyota Passo, спускавшаяся с кольца фуникулёра к остановке «Гоголя», забарахлила – и водитель легковушки вынужден был остановиться. В следующий момент в «Пассо» на полном ходу врезался Daihatsu Terios под управлением автоледи. Она сразу же покинула место аварии. Однако дама не учла одного – после столкновения у «Дайхатсу» отлетел передний номер.