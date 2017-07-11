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Posted 11 июля 2017, 05:50

Published 11 июля 2017, 05:50

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Щенок стал жертвой ревнивого комсомольчанина

11 июля 2017, 05:50
Сюжет
Происшествие
Мужчина хотел сжечь вещи возлюбленной, но устроил пожар, в котором погибла чужая овчарка

В Комсомольске-на-Амуре осудили ревнивого горожанина, который в приступе ревности устроил пожар в квартире сожительницы. В результате сгорела мебель хозяйки и вещи квартиранта, а также его собака.

Со своей возлюбленной мужчина поругался по телефону. Проходя мимо её дома, 30-летний комсомольчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приступе ревности решил поджечь вещи девушки. Воспользовавшись ключами от квартиры пострадавшей, он вошёл в помещение, где не оказалось жильца, и бросил на диван зажжённую спичку. После этого злоумышленник ушёл и позвонил бывшей девушке, чтобы рассказать ей о своём поступке. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.

В результате поджога сгорела не только мебель и другие вещи хозяйки, но и имущество арендатора. Огонь уничтожил бронежилет, страйкбольное снаряжение и компьютер квартиранта. В пожаре также погиб его щенок овчарки.

Пострадавшее имущество хозяйка квартиры оценила в 9 тысяч рублей, а общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Суд приговорил поджигателя к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также его обязали возместить ущерб.

«Мужчина ранее не был судим, поэтому получил условное наказание. Он будет отбывать его без помещения в места лишения свободы, но если он в течение двух лет совершит какое-либо преступление, то условный срок вполне может превратиться в реальный», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы прокуратуры края Валентина Глазова.

В Хабаровском крае это не первый случай, когда на преступление злоумышленников толкала ревность. Ранее агентство писало, что в Комсомольске-на-Амуре к пожизненному заключению за убийство двоих мужчин приговорили местного жителя. Он лишил жизни брата и молодого человека девушки, за которой пытался ухаживать. Ещё одного ревнивца осудили в посёлке Ванино. Его лишили свободы на 9,5 лет за убийство пенсионера. Он застал свою сожительницу с ним во время полового акта и до смерти избил престарелого кавалера своей возлюбленной.

#Новости#Хабаровский край#Комсомольск-на-Амуре#Происшествие#Ревность
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