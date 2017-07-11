Щенок стал жертвой ревнивого комсомольчанина

В Хабаровском крае это не первый случай, когда на преступление злоумышленников толкала ревность. Ранее агентство писало, что в Комсомольске-на-Амуре к пожизненному заключению за убийство двоих мужчин приговорили местного жителя. Он лишил жизни брата и молодого человека девушки, за которой пытался ухаживать. Ещё одного ревнивца осудили в посёлке Ванино. Его лишили свободы на 9,5 лет за убийство пенсионера. Он застал свою сожительницу с ним во время полового акта и до смерти избил престарелого кавалера своей возлюбленной.