В Приморье большим спросом пользуется постановка на кадастровый учёт онлайн

«Одним из важнейших и популярных среди жителей Приморского края нововведений сайта можно назвать функцию сравнения кадастровой и налоговой стоимости. Дело в том, что при расхождении данных (что нередко случается в силу тех или иных причин) гражданин может избежать лишних переплат. В ситуации, когда вы владеете квартирой в 30 квадратных метров, а платите как за 60, это более чем актуально – особенно в контексте кадастровой стоимости жилья в нашем регионе», - уточнила в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя краевого управления Росреестра Татьяна Чулкова.