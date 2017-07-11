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Posted 11 июля 2017, 10:07

Published 11 июля 2017, 10:07

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Приморье большим спросом пользуется постановка на кадастровый учёт онлайн

11 июля 2017, 10:07
Сюжет
Росреестр
Отныне необходимая информация без лишней волокиты ожидает собственников на просторах Сети

Приморское управление Росреестра максимально расширило спектр удобств для владельцев недвижимого имущества, столкнувшихся с необходимостью встать на кадастровый учёт. Подать заявление через сайт стало так просто, что даже самые пожилые и далёкие от современных технологий граждане без труда пройдут все процедуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стоит отметить, что при формировании заявления для кадастра важно верно определиться с изначальным статусом владений: будь то жилой дом, участок земли, сооружение либо объект. По всем пунктам умные алгоритмы ресурса Росреестра зададут подробные вопросы и подскажут, что нужно подготовить в качестве документа, а где можно обойтись электронной подписью. Ранее агентство сообщало, что большинство государственных онлайн-сервисов уже перешли на такой тип подписи, сведя бюрократический момент к минимуму.

«Одним из важнейших и популярных среди жителей Приморского края нововведений сайта можно назвать функцию сравнения кадастровой и налоговой стоимости. Дело в том, что при расхождении данных (что нередко случается в силу тех или иных причин) гражданин может избежать лишних переплат. В ситуации, когда вы владеете квартирой в 30 квадратных метров, а платите как за 60, это более чем актуально – особенно в контексте кадастровой стоимости жилья в нашем регионе», - уточнила в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя краевого управления Росреестра Татьяна Чулкова.

Всего на портале Росреестра представлено порядка 30 электронных сервисов, так или иначе связанных с кадастром. Для самых экономных заявителей ведомство приберегло ещё одну выгодную опцию. При регистрации заявления через Интернет издержки снижаются на 30 %. Вкупе с возможностью самостоятельно выбрать кадастрового инженера это делает портал Росреестра одним из самых приспособленных в когорте государственных сервисов на просторах Сети.

#Евгений Черёмухин#Новости#Наука и технологии#Портал госуслуг РТ#Кадастр#Кадастровая стоимость#Росреестр
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