В Приморье большим спросом пользуется постановка на кадастровый учёт онлайн

Posted 11 июля 2017, 10:07
Published 11 июля 2017, 10:07
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Приморское управление Росреестра максимально расширило спектр удобств для владельцев недвижимого имущества, столкнувшихся с необходимостью встать на кадастровый учёт. Подать заявление через сайт стало так просто, что даже самые пожилые и далёкие от современных технологий граждане без труда пройдут все процедуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Стоит отметить, что при формировании заявления для кадастра важно верно определиться с изначальным статусом владений: будь то жилой дом, участок земли, сооружение либо объект. По всем пунктам умные алгоритмы ресурса Росреестра зададут подробные вопросы и подскажут, что нужно подготовить в качестве документа, а где можно обойтись электронной подписью. Ранее агентство сообщало, что большинство государственных онлайн-сервисов уже перешли на такой тип подписи, сведя бюрократический момент к минимуму.
«Одним из важнейших и популярных среди жителей Приморского края нововведений сайта можно назвать функцию сравнения кадастровой и налоговой стоимости. Дело в том, что при расхождении данных (что нередко случается в силу тех или иных причин) гражданин может избежать лишних переплат. В ситуации, когда вы владеете квартирой в 30 квадратных метров, а платите как за 60, это более чем актуально – особенно в контексте кадастровой стоимости жилья в нашем регионе», - уточнила в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя краевого управления Росреестра Татьяна Чулкова.
Всего на портале Росреестра представлено порядка 30 электронных сервисов, так или иначе связанных с кадастром. Для самых экономных заявителей ведомство приберегло ещё одну выгодную опцию. При регистрации заявления через Интернет издержки снижаются на 30 %. Вкупе с возможностью самостоятельно выбрать кадастрового инженера это делает портал Росреестра одним из самых приспособленных в когорте государственных сервисов на просторах Сети.