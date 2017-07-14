Китайцы пытались провезти в Хабаровский край сомнительную курицу и шашлычки

Posted 14 июля 2017, 05:55
Published 14 июля 2017, 05:55
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В Хабаровский край через пункт пропуска «Покровка» туристы из Китая пытались переправить запрещённые для ввоза на территорию страны продукты питания. Они также прихватили с собой спил дерева, заражённый жуками.
Блюстители закона в ручной клади у жителей Китайской Народной Республики обнаружили 50 куриных яиц, 1,6 килограмма курицы криль, три килограмма мороженого сазана, 0,4 килограмма куриных лапок, килограмм колбасы и 11 килограммов свежей зелени и овощей. Помимо прочего, иностранцы пытались перевезти бревно. На него и на продукты питания у китайцев не было никаких документов.
Как сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в ходе лабораторных исследований сотрудники ведомства выявили в «запрещёнке» паразитов: в спиле дерева они нашли жуков в активном состоянии подсемейства «узкотелки», а в зелени и овощах обнаружили западный цветочный трипс.
Это не первый случай, когда жители Поднебесной попытались провезти через границу подкарантинные товары. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что китаец хотел вывезти из Приморья к себе на родину 37 живых крабов общим весом 68 килограммов. Осуществить план ему помешали уссурийские таможенники.