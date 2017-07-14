Китайцы пытались провезти в Хабаровский край сомнительную курицу и шашлычки

Блюстители закона в ручной клади у жителей Китайской Народной Республики обнаружили 50 куриных яиц, 1,6 килограмма курицы криль, три килограмма мороженого сазана, 0,4 килограмма куриных лапок, килограмм колбасы и 11 килограммов свежей зелени и овощей. Помимо прочего, иностранцы пытались перевезти бревно. На него и на продукты питания у китайцев не было никаких документов.