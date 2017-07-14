В Хабаровском крае селяне получили ветхое помещение взамен дома культуры

Posted 14 июля 2017, 03:50
Published 14 июля 2017, 03:50
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Хабаровском крае жители села Гаровка-1 около 20 лет назад лишились дома культуры. Его выкупил предприниматель, а взамен людям выделили ветхое помещение, в котором они не могут находиться.
Жителя села Гаровка-1 обратились за помощью в региональные СМИ. В населённом пункте в течение многих лет нет дома культуры. Детям и взрослым, которые нуждаются в учреждении, предоставили небольшое помещение на втором этаже, и других альтернатив у селян нет. Однако забраться туда — задача не из лёгких: ключей у людей нет, к тому же комната нуждается в ремонте.
«Вот что нам оставили от дома культуры для наших жителей, для наших детей. Вот по такой крутой пожарной лестнице наши ребятишки должны подняться. Особенно зимой, когда всё обледеневшее. Вот с такими вот сломанными перилами», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» местная жительница.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о ещё одной проблеме, с которой сталкиваются жители села. В населённом пункте власти планируют починить местную водопроводную сеть, которая нуждается в ремонте 25 лет. До тех пор люди вынуждены зимой топить снег, а летом стирать одежду дождевой воде. В этом году специалисты планируют завершить проектирование новой сети стоимостью в 25 миллионов рублей, а подвести их к зданиям они намерены в 2018 году.