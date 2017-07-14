В Хабаровском крае селяне получили ветхое помещение взамен дома культуры

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о ещё одной проблеме, с которой сталкиваются жители села. В населённом пункте власти планируют починить местную водопроводную сеть, которая нуждается в ремонте 25 лет. До тех пор люди вынуждены зимой топить снег, а летом стирать одежду дождевой воде. В этом году специалисты планируют завершить проектирование новой сети стоимостью в 25 миллионов рублей, а подвести их к зданиям они намерены в 2018 году.