В первом круге квалификации РДС-Восток в Хабаровске лидирует Владивосток

Владивостокский пилот в третьей попытке умудрился устроить аварию и оторвал бампер, но всё равно показал наилучший результат среди выступивших. Ему на пятки наступает хабаровчанин Евгений Солоненко. Как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году гонщик из краевого центра почти весь сезон провёл в юниор-лиге Double D, а в четвёртом этапе РДС-Восток выступает в команде с Валерией Маковозовой. Представительница Приморья, отлично зарекомендовавшая себя в Drift Streets Legal, — дебютант этого сезона в профессиональном автоспорте.