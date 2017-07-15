В первом круге квалификации РДС-Восток в Хабаровске лидирует Владивосток

Posted 15 июля 2017, 06:00
Published 15 июля 2017, 06:00
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В эти минуты на парковке хабаровской арены «Ерофей» завершились одиночные выступления дрифтеров в первом круге квалификации четвёртого этапа РДС-Восток. На старт соревнований в этой группе вышли шесть гонщиков из трёх городов Дальнего Востока. По итогам тансо в турнирной таблице лидирует Константин Авшаров.
Владивостокский пилот в третьей попытке умудрился устроить аварию и оторвал бампер, но всё равно показал наилучший результат среди выступивших. Ему на пятки наступает хабаровчанин Евгений Солоненко. Как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году гонщик из краевого центра почти весь сезон провёл в юниор-лиге Double D, а в четвёртом этапе РДС-Восток выступает в команде с Валерией Маковозовой. Представительница Приморья, отлично зарекомендовавшая себя в Drift Streets Legal, — дебютант этого сезона в профессиональном автоспорте.
На третьем месте — ещё один владивостокский пилот Константин Горчаков. Показать более впечатляющий, чем у соперников, результат Мятному помешали ошибки — выезд за внутреннюю линию трассы и недостаточно резкие развороты.
Четвёртую строчку в первой группе занял благовещенец Иван Канищев. В этом этапе дрифтер стал единственным, кто защищает честь Амурской области. На пятом месте оказалась Валерия Маковозова, аутсайдером в этой шестёрке стал приморец Александр Михайлов — в первой же попытке выступить пилот обозначил необходимость технического схода и покинул трассу с помощью команды аварийных комиссаров.
«На разгоне машина заглохла, подробности будем в техпарке выяснять. В чём причина, пока непонятно», - озвучил владивостокский гонщик.
После небольшого перерыва на парковке арены «Ерофей» дадут старт квалификационным заездам второй шестёрки дрифтеров. В «сильную» группу вошли Екатерина и Максим Седых, Эдуард Маляров, Алексей Линьков и Алексей Передерей из Владивостока, а также хабаровский пилот Егор Шумилкин. Агентство сообщало, что он стал лидером второго этапа РДС-Восток в этом году.