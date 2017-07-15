vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2017, 06:00

Published 15 июля 2017, 06:00

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В первом круге квалификации РДС-Восток в Хабаровске лидирует Владивосток

15 июля 2017, 06:00
Сюжет
Спорт
Константин Авшаров, несмотря на аварию, выехал вперёд по баллам

В эти минуты на парковке хабаровской арены «Ерофей» завершились одиночные выступления дрифтеров в первом круге квалификации четвёртого этапа РДС-Восток. На старт соревнований в этой группе вышли шесть гонщиков из трёх городов Дальнего Востока. По итогам тансо в турнирной таблице лидирует Константин Авшаров.

Владивостокский пилот в третьей попытке умудрился устроить аварию и оторвал бампер, но всё равно показал наилучший результат среди выступивших. Ему на пятки наступает хабаровчанин Евгений Солоненко. Как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году гонщик из краевого центра почти весь сезон провёл в юниор-лиге Double D, а в четвёртом этапе РДС-Восток выступает в команде с Валерией Маковозовой. Представительница Приморья, отлично зарекомендовавшая себя в Drift Streets Legal, — дебютант этого сезона в профессиональном автоспорте.

На третьем месте — ещё один владивостокский пилот Константин Горчаков. Показать более впечатляющий, чем у соперников, результат Мятному помешали ошибки — выезд за внутреннюю линию трассы и недостаточно резкие развороты.

Четвёртую строчку в первой группе занял благовещенец Иван Канищев. В этом этапе дрифтер стал единственным, кто защищает честь Амурской области. На пятом месте оказалась Валерия Маковозова, аутсайдером в этой шестёрке стал приморец Александр Михайлов — в первой же попытке выступить пилот обозначил необходимость технического схода и покинул трассу с помощью команды аварийных комиссаров.

«На разгоне машина заглохла, подробности будем в техпарке выяснять. В чём причина, пока непонятно», - озвучил владивостокский гонщик.

После небольшого перерыва на парковке арены «Ерофей» дадут старт квалификационным заездам второй шестёрки дрифтеров. В «сильную» группу вошли Екатерина и Максим Седых, Эдуард Маляров, Алексей Линьков и Алексей Передерей из Владивостока, а также хабаровский пилот Егор Шумилкин. Агентство сообщало, что он стал лидером второго этапа РДС-Восток в этом году.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#РДС#Дрифт#РДС-Восток#Автоспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика