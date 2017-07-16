Жаркий уик-энд в Приморье завершится крайне неожиданно

Сегодня, 16 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах «сюрпризы» в виде грозы, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Примгидромет.