Жаркий уик-энд в Приморье завершится крайне неожиданно

Posted 15 июля 2017, 21:36
Published 15 июля 2017, 21:36
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Сегодня, 16 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах «сюрпризы» в виде грозы, информирует РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Примгидромет.
Во Владивостоке сегодня переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха ночью днём +27...+29 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.
В Уссурийске переменная облачность, утром слабая морось, туман. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха днём +30...+32 °C. В Находке переменная облачность, утром туман, морось. В конце дня небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха днём +29...+31 °C.