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Posted 18 июля 2017, 02:57

Published 18 июля 2017, 02:57

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Во Владивостоке задержали дерзкого убийцу охранника магазина

18 июля 2017, 02:57
Сюжет
Происшествие
Им оказался 52-летний местный житель

Во Владивостоке задержали подозреваемого в убийстве охранника в центре города. Им оказался 52-летний местный житель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Авроры Римской, подозреваемым является 52-летний мужчина, проживающий во Владивостоке.

«На данный момент подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов произвели в его квартире обыск и изъяли все вещественные доказательства. Сейчас также решается вопрос о мере пресечения подозреваемого. По уголовному делу назначены экспертизы», - рассказала Аврора Римская.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», убийство произошло 16 июля 2017 года в центре Владивостока – возле магазина «Престиж» на улице Светланской. Между охранником и агрессивным покупателем в помещении магазина возник конфликт. В итоге разборки продолжились на улице, где мужчина вонзил нож в грудь оппонента и скрылся. От полученных травм охранник скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

#Новости#Происшествие
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