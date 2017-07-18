Во Владивостоке задержали дерзкого убийцу охранника магазина

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», убийство произошло 16 июля 2017 года в центре Владивостока – возле магазина «Престиж» на улице Светланской. Между охранником и агрессивным покупателем в помещении магазина возник конфликт. В итоге разборки продолжились на улице, где мужчина вонзил нож в грудь оппонента и скрылся. От полученных травм охранник скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.