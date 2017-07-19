Владивосток приготовился к очередному удару непогоды

Posted 19 июля 2017, 10:14
Published 19 июля 2017, 10:14
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Администрация Владивостока вслед за синоптиками предупредила горожан об очередном ударе циклона и возможных неблагоприятных ситуациях. После дождей и гроз уходящей среды завтра, 20 июля, приморцев ожидает дальнейшее ухудшение погоды.
По уточнённым данным сотрудников «Примгидромета», над Приморским краем по-прежнему будут смещаться атмосферные фронты. Как следствие - дожди, ливни и грозы. В четверг во Владивостоке будет облачно и туманно; сначала – небольшой, а в конце дня - сильный дождь. Температура воздуха +17…+19 °C, днём +20…+22 °C.
Ночью и утром 21 июля в краевой столице также ожидается дождь, временами сильный, с количеством осадков от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. Пресс-служба мэрии отмечает, что все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий. Руководители предприятий всех видов собственности должны организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ и запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.
ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможны сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности жителям и гостям Владивостока рекомендовано исключить нахождение в этих районах в указанный период времени.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону: 2-222-333.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, какой сюрприз готовит приморцам погода в предстоящие выходные.