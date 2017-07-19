Владивосток приготовился к очередному удару непогоды

Ночью и утром 21 июля в краевой столице также ожидается дождь, временами сильный, с количеством осадков от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. Пресс-служба мэрии отмечает, что все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий. Руководители предприятий всех видов собственности должны организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ и запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.