vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2017, 10:14

Published 19 июля 2017, 10:14

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Владивосток приготовился к очередному удару непогоды

19 июля 2017, 10:14
Над Приморским краем смещаются атмосферные фронты

Администрация Владивостока вслед за синоптиками предупредила горожан об очередном ударе циклона и возможных неблагоприятных ситуациях. После дождей и гроз уходящей среды завтра, 20 июля, приморцев ожидает дальнейшее ухудшение погоды.

По уточнённым данным сотрудников «Примгидромета», над Приморским краем по-прежнему будут смещаться атмосферные фронты. Как следствие - дожди, ливни и грозы. В четверг во Владивостоке будет облачно и туманно; сначала – небольшой, а в конце дня - сильный дождь. Температура воздуха +17…+19 °C, днём +20…+22 °C.

Ночью и утром 21 июля в краевой столице также ожидается дождь, временами сильный, с количеством осадков от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. Пресс-служба мэрии отмечает, что все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий. Руководители предприятий всех видов собственности должны организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ и запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

ЕДДС предупреждает, что при выпадении значительного количества осадков возможны сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности жителям и гостям Владивостока рекомендовано исключить нахождение в этих районах в указанный период времени.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону: 2-222-333.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, какой сюрприз готовит приморцам погода в предстоящие выходные.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика