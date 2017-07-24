Лайнеры из Комсомольска-на-Амуре будут летать в Африке

Posted 24 июля 2017, 02:05
Published 24 июля 2017, 02:05
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Объединённая авиастроительная корпорация нашла новый рынок сбыта самолётов Sukhoi Superjet 100, которые производят в Комсомольске-на-Амуре. Корпорация заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.
Как сообщает газета «Коммерсант», в африканскую страну поставят один самолёт в VIP-комплектации для руководителя государства, и ещё четыре — для развития местной гражданской авиакомпании.
ОАК совместно с Африканским экспортно-импортным банком заключили лизинговое соглашение на поставку ещё десяти самолётов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ВЭБ совместно с Афроэксимбанком договорились создать лизинговую платформу, которая пока будет предусматривать закупку и реализацию десяти воздушных судов. В дальнейшем по мере оценки африканского рынка поставки увеличатся.
Сейчас наиболее активным зарубежным эксплуатантом Sukhoi Superjet 100 является мексиканская Interjet: в её парке 22 российских воздушных судна. На этой неделе в рамках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском Interjet подтвердила, что готова взять ещё десять самолётов из Комсомольска-на-Амуре.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на международном авиакосмическом салоне ОАК также подписала с авиакомпанией «Аэрофлот» контракт на поставку ещё 20 самолётов. Новые лайнеры будут обслуживать внутрироссийские направления и маршруты в страны СНГ, а также летать в ряд европейских стран.
Агентство также сообщало, что у самолётов Sukhoi Superjet 100, которые производят в Комсомольске-на-Амуре, появятся новые модификации.