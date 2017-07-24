Лайнеры из Комсомольска-на-Амуре будут летать в Африке

ОАК совместно с Африканским экспортно-импортным банком заключили лизинговое соглашение на поставку ещё десяти самолётов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ВЭБ совместно с Афроэксимбанком договорились создать лизинговую платформу, которая пока будет предусматривать закупку и реализацию десяти воздушных судов. В дальнейшем по мере оценки африканского рынка поставки увеличатся.