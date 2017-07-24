В Хабаровске ушло почти 14 часов на ликвидацию пожара на складе

Огнеборцы до 13:25 разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности: необходимо было организовать бесперебойную подачу воды. При этом пожарные гидранты находились на значительном удалении от места пожара, а подъездные пути и площадка возле водоёма, имеющегося на территории промзоны, позволяли поставить только одну машину. В результате подвоз воды был обеспечен с помощью девяти пожарных автоцистерн подразделений МЧС России Хабаровского гарнизона, а также автомобилей «Водоканала» и предприятия.