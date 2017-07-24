В Хабаровске ушло почти 14 часов на ликвидацию пожара на складе

Posted 24 июля 2017, 06:40
Published 24 июля 2017, 06:40
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Хабаровским пожарным потребовалось около 14 часов на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание склада с древесиной. Основной огонь они потушили к утру, а до обеда занимались предотвращением возобновления пожара.
Огнеборцы до 13:25 разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности: необходимо было организовать бесперебойную подачу воды. При этом пожарные гидранты находились на значительном удалении от места пожара, а подъездные пути и площадка возле водоёма, имеющегося на территории промзоны, позволяли поставить только одну машину. В результате подвоз воды был обеспечен с помощью девяти пожарных автоцистерн подразделений МЧС России Хабаровского гарнизона, а также автомобилей «Водоканала» и предприятия.
Причины пожара, виновный в нём и материальный ущерб устанавливаются в настоящее время. На месте происшествия до сих пор работают сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабарвск» сообщало, что пожар начался в воскресенье около полуночи. Его площадь составила 800 квадратных метров, а для ликвидации огня понадобились силы 51 человека и 24 единиц техники.