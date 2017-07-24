vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2017, 06:40

Published 24 июля 2017, 06:40

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Хабаровске ушло почти 14 часов на ликвидацию пожара на складе

24 июля 2017, 06:40
Сюжет
Пожар
Основное возгорание огнеборцы ликвидировали ещё ранним утром

Хабаровским пожарным потребовалось около 14 часов на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание склада с древесиной. Основной огонь они потушили к утру, а до обеда занимались предотвращением возобновления пожара.

Огнеборцы до 13:25 разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Сотрудники МЧС работали по повышенному уровню сложности: необходимо было организовать бесперебойную подачу воды. При этом пожарные гидранты находились на значительном удалении от места пожара, а подъездные пути и площадка возле водоёма, имеющегося на территории промзоны, позволяли поставить только одну машину. В результате подвоз воды был обеспечен с помощью девяти пожарных автоцистерн подразделений МЧС России Хабаровского гарнизона, а также автомобилей «Водоканала» и предприятия.

Причины пожара, виновный в нём и материальный ущерб устанавливаются в настоящее время. На месте происшествия до сих пор работают сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабарвск» сообщало, что пожар начался в воскресенье около полуночи. Его площадь составила 800 квадратных метров, а для ликвидации огня понадобились силы 51 человека и 24 единиц техники.

#Мария Игнатьева#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Пожар#Происшествие#ГУ МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика