В Комсомольске нашли владельца злополучного открытого колодца

Огороженную забором территорию местные жители используют в качестве общественного туалета, нередко там устраивают застолья люди без определённого места жительства. Владельцы земли, несмотря на наличие ограждения, не совсем тщательно следили за ней, считает собеседник агентства. Также он подверг сомнению данные том, как долго потерпевшая пробыла внизу.