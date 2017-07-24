В Комсомольске нашли владельца злополучного открытого колодца

Posted 24 июля 2017, 07:05
Published 24 июля 2017, 07:05
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В Комсомольске-на-Амуре установили владельца территории, на которой расположен опасный для горожан колодец. Теперь частному лицу нужно будет закрыть его. Пока на том месте, где накануне местная жительница упала в поземные коммуникации, специалисты установили временные ограждения.
«Колодец расположен на берегу Амура, напротив автовокзала. На огороженной забором территории находится несколько зданий. Люди сделали в заборе отверстие и протоптали на территории тропинки. Колодец находится не на самой тропинке, а в некотором отдалении от неё», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы администрации Комсомольск-на-Амуре Иван Лаврентьев.
Огороженную забором территорию местные жители используют в качестве общественного туалета, нередко там устраивают застолья люди без определённого места жительства. Владельцы земли, несмотря на наличие ограждения, не совсем тщательно следили за ней, считает собеседник агентства. Также он подверг сомнению данные том, как долго потерпевшая пробыла внизу.
«Прохожий услышал, как женщина звала на помощь, мы вызвали наших городских спасателей и вытащили её. Сегодня специалисты управления ГО и ЧС и управления ЖКХ установили собственника территории, на которой находится колодец. Сейчас с ним проводят работу, чтобы он, попросту говоря, закрыл колодец», — добавил Иван Лаврентьев.
Агентство писало, что, по данным следователей, женщина провела в подземелье два дня. Сейчас правоохранители продолжают проверку обстоятельств случившегося, чтобы установить виновных.