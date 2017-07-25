30-градусная жара установилась в Приморье

Posted 25 июля 2017, 10:43
Published 25 июля 2017, 10:43
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
В Приморье после прошлой дождливой недели наконец установилась настоящая летняя жара. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха по краю в среднем составит 30 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», во вторник, 25 июля, на большую часть Приморского края распространился гребень антициклона - установилась малооблачная погода без осадков. Только на севере во второй половине дня прошли кратковременные дожди и грозы при порывистом ветре. Максимальная температура воздуха достигла +29 градусов.
В краевом центре также сохраняется солнечная погода без осадков при северо-западном умеренном ветре. Температура воздуха при этом равна +23…+26 градусам.
В среду, 26 июля, погодой в Приморье будет управлять антициклон, смещающийся над югом края с северо-востока Китая в сторону Японского моря. Он обусловит малооблачную погоду без осадков со слабым ветром. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков воздух выхолодится до +5…+14 градусов. На побережье будет теплее - от +15 до +18 градусов. Днём температурный фон поднимется в среднем до +23…+30 градусов.
Во Владивостоке сохранится небольшая облачность, но дождей синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер сменит направление на южное. Температурный фон останется прежним.
Небольшой кратковременный дождь с грозами возможен в предстоящую пятницу, 28 июля.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в последнюю неделю июля.