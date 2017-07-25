30-градусная жара установилась в Приморье

В среду, 26 июля, погодой в Приморье будет управлять антициклон, смещающийся над югом края с северо-востока Китая в сторону Японского моря. Он обусловит малооблачную погоду без осадков со слабым ветром. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков воздух выхолодится до +5…+14 градусов. На побережье будет теплее - от +15 до +18 градусов. Днём температурный фон поднимется в среднем до +23…+30 градусов.