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Posted 25 июля 2017, 10:43

Published 25 июля 2017, 10:43

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

30-градусная жара установилась в Приморье

25 июля 2017, 10:43
Однако дождей на текущей рабочей неделе не миновать

В Приморье после прошлой дождливой недели наконец установилась настоящая летняя жара. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха по краю в среднем составит 30 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», во вторник, 25 июля, на большую часть Приморского края распространился гребень антициклона - установилась малооблачная погода без осадков. Только на севере во второй половине дня прошли кратковременные дожди и грозы при порывистом ветре. Максимальная температура воздуха достигла +29 градусов.

В краевом центре также сохраняется солнечная погода без осадков при северо-западном умеренном ветре. Температура воздуха при этом равна +23…+26 градусам.

В среду, 26 июля, погодой в Приморье будет управлять антициклон, смещающийся над югом края с северо-востока Китая в сторону Японского моря. Он обусловит малооблачную погоду без осадков со слабым ветром. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков воздух выхолодится до +5…+14 градусов. На побережье будет теплее - от +15 до +18 градусов. Днём температурный фон поднимется в среднем до +23…+30 градусов.

Во Владивостоке сохранится небольшая облачность, но дождей синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер сменит направление на южное. Температурный фон останется прежним.

Небольшой кратковременный дождь с грозами возможен в предстоящую пятницу, 28 июля.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в последнюю неделю июля.

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