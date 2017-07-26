Депутаты Заксобрания Приморья рассчитывают увеличить бюджет на 3 миллиарда

«Я считаю это стратегической проблемой ещё с 2012 года, когда прошёл саммит АТЭС – мы тогда не сдали множество объектов, не обеспечив рабочие места. Но даже не это главное – краевая инвестиционная стратегия неубедительна. У администрации Приморья нет реальной озабоченности, как увеличить прирост средств. Что касается культурного центра на острове Русском за сотни миллионов рублей – это скоро будет остров сказок. Всё там есть», - так Беспалов прокомментировал доклад Казанцевой.