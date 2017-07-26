Депутаты Заксобрания Приморья рассчитывают увеличить бюджет на 3 миллиарда

Posted 26 июля 2017, 01:35
Published 26 июля 2017, 01:35
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Депутаты Законодательного собрания Приморья утвердили корректировки в бюджете края – до конца 2017 года, а также плановые периоды двух следующих лет. При этом, несмотря на устойчивый дефицит в 9,3 миллиарда рублей, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян рассчитывает на увеличение доходной части приморской казны на 3 миллиарда уже к концу года. На заседании продолжает работу корреспондент РИА «Восток-Медиа».
О прибавлении в бюджет сегодня докладывала директор департамента финансов Татьяна Казанцева. Она озвучила основные статьи доходов и отметила увеличение ассигнований в такие сферы, как образование, наука и культура. «Мы не можем не принять во внимание при формировании бюджета федеральные поступления в виде 323 миллионов рублей – на строительство Инновационного культурного центра на острове Русском. Кроме того, 54 миллиона мы планируем добавить на улучшение питания детей-сирот в интернатах Приморского края», - рассказала Казанцева.
Помимо основных расходов и корректировок она отметила значительное уменьшение социальных выплат, подчеркнув, что это связано с фактическим уменьшением получателей денежных средств. К слову, 33 миллиона краевых рублей предусмотрено на трёхдневное проведение Международного фестиваля молодёжи и студентов. Одной из площадок в России в этом году станет приморская столица.
По окончании доклада директора департамента финансов народные избранники высказали мнения в отношении проекта закона о краевом бюджете. В частности, в попытке проанализировать медленный ежегодный рост доходной части депутат Владимир Беспалов выделил две основные причины: отсутствие роста доходов у населения и количества занятых рабочих мест на предприятиях.
«Я считаю это стратегической проблемой ещё с 2012 года, когда прошёл саммит АТЭС – мы тогда не сдали множество объектов, не обеспечив рабочие места. Но даже не это главное – краевая инвестиционная стратегия неубедительна. У администрации Приморья нет реальной озабоченности, как увеличить прирост средств. Что касается культурного центра на острове Русском за сотни миллионов рублей – это скоро будет остров сказок. Всё там есть», - так Беспалов прокомментировал доклад Казанцевой.
В свою очередь Беспалова парировал председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко, отметив, что к саммиту не сдали всего 3 объекта - два отеля «Хаятт» и очистные сооружения, а не «то неопределённое количество, что указал депутат».
По итогам обсуждения большинство народных избранников проголосовали за проект закона, который определит распределение денег из казны Приморья не только на текущий год, но и на 2018-2019 годы. Доходы краевого бюджета в 2017-м, по новым данным, составят 92,3 миллиарда рублей, расходы - 101,7 миллиарда.