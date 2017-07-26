В Хабаровске на ремонтируемые участки дорог асфальт доставляют ещё горячим

«В особо напряжённые периоды, когда в городе идёт массовый ремонт дорог, мы производим до 720 тонн асфальтобетонной смеси в день, но на максимальной мощности можем выдать даже 1100 тонн за смену. Всё зависит от потребительского спроса. В месяц мы готовы давать до 25 тысяч тонн. Сейчас наступает именно такая «горячая» пора, и предприятие переходит на удлинённый график работы. Песок, щебень и битум идут к нам практически безостановочно. Склад никогда не пустует и регулярно пополняется: делаем стратегические запасы. Пункт отгрузки готовой продукции также не простаивает без дела: мы своевременно выполняем абсолютно все заявки и готовы справиться с гораздо большим их количеством. Прямо сейчас наш асфальт везут на улицы Ленина, Ворошилова, Краснореченскую и ряд других объектов», — рассказал Дмитрий Чернышов.