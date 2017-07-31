В Хабаровске самые аварийные перекрёстки станут безопаснее

Posted 31 июля 2017, 07:20
Published 31 июля 2017, 07:20
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Хабаровские власти планируют привести в порядок самые аварийные перекрёстки. Благодаря их переоборудованию, безопаснее станет на семи проблемных участках.
Специалисты уверены, что техническое переоснащение перекрёстков будет способствовать снижению количества ДТП с участием водителей и пешеходов на тех местах. В ближайшее время работники оборудуют семь уличных узлов новыми светодиодными светофорами, видеокамерами с высоким разрешением, дорожными ограждениями, знаками и разметками повышенной яркости на пешеходных переходах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения произойдут на перекрёстках улиц: Гайдара — Карла Маркса, Большой — Демьяна Бедного, Восточного шоссе — Промышленной, Амурского бульвара — Калинина, Амурского бульвара — Дзержинского, Амурского бульвара — Запарина, а также в районе дома № 20 по улице Демьяна Бедного.
В общей сложности специалисты установят 50 транспортных и 28 пешеходных светофорных объектов, на отдельных участках проведут ещё и монтаж металлических дорожных ограждений, а в некоторых местах привычные белые «зебры» обретут ярко-жёлтый фон.
«Также 41 перекрёсток, оснащение которого устарело, будет полностью переоборудован — там проведём монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», — сообщил начальник отдела автоматизированной системы управления и диспетчеризации Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков.
Он уточнил, что все эти работы проходят в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественны дороги». На его реализацию правительство страны выделило Хабаровску более 1,3 миллиардов рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах. По мнению специалистов городского центра организации дорожного движения, принимаемые меры и использование высокотехнологичного оборудования уже вскоре позволят снизить количество правонарушений на дорогах на 20 %.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за безопасностью на дорогах будут следить универсальные приборы видеофиксации «Кречеты», которые установят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Обмануть камеры у хитрых автомобилистов, которые установили на свой транспорт радары, не получится: датчики их не увидят.