В Хабаровске самые аварийные перекрёстки станут безопаснее

Он уточнил, что все эти работы проходят в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественны дороги». На его реализацию правительство страны выделило Хабаровску более 1,3 миллиардов рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах. По мнению специалистов городского центра организации дорожного движения, принимаемые меры и использование высокотехнологичного оборудования уже вскоре позволят снизить количество правонарушений на дорогах на 20 %.