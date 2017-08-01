На теле утопленника, найденного во Владивостоке, не нашли следов насилия

Стоит отметить, что многие приморцы уже начали делать свои предположения по поводу инцидента. Некоторые жители края сразу посчитали, что мужчину убили. Другие же полагают, что он стал жертвой несчастного случая – в конце концов едва ли не каждый месяц приморцы пропадают на воде. Зачастую их находят уже мёртвыми.