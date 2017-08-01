Приморские дорожники рассказали об успехах и планах до 2025 года

Кроме того, руководство предприятия «Примавтодор» разъяснило причины своего «ухода» из городской агломерации столицы Приморья, в которую входят, кроме Владивостока Надеждинск, Шкотово и Артём. Как оказалось, компания «заточена» под крупные работы, связанные с большими расстояниями и перевозкой скального грунта на больших груузовиках. Тогда как в городах, особенно Владивостоке, выгоднее искать небольших подрядчиков, которые занимаются более точечными работами. Именно в этом причина того, что по программе в пределах агломерации действуют несколько небольших фирм, в то время как по краю «хозяйствует» «Примавтодор».