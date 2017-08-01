В честь ВДВ во Владивостоке устроят митинг и автопробег

Один из стереотипов, связанных с Днём ВДВ, - это обязательное купание десантников в фонтанах. Тем не менее во Владивостоке это запрещено - вода в фонтанах находится под напряжением, о чём предупреждают таблички. Да и сами местные виновники торжества считают – зачем лезть в фонтан, если рядом есть море.