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Posted 1 августа 2017, 07:46

Published 1 августа 2017, 07:46

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В честь ВДВ во Владивостоке устроят митинг и автопробег

1 августа 2017, 07:46
Праздничные мероприятия 2 августа начнутся на острове Русском

Завтра по Владивостоку снова будут гулять группами крепкие мужчины в тельняшках и голубых беретах, а по дорогам – разъезжать машины с флагами Воздушно-десантных войск. В честь праздника – Дня ВДВ – в краевой столице состоятся автопробег, митинг и возложение цветов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным мэрии, главным организатором Дня ВДВ во Владивостоке является «Союз десантников». Первое из мероприятий 2 августа, автомобильный пробег, стартует в 9:30 с острова Русского – до Академгородка и парка Победы. После этого общественники запланировали памятный митинг и возложение венков, цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов. К 11 часам участники этих мероприятий соберутся по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103.

Присоединиться в любой момент могут все желающие.

Один из стереотипов, связанных с Днём ВДВ, - это обязательное купание десантников в фонтанах. Тем не менее во Владивостоке это запрещено - вода в фонтанах находится под напряжением, о чём предупреждают таблички. Да и сами местные виновники торжества считают – зачем лезть в фонтан, если рядом есть море.

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