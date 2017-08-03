Открытие тоннеля на вокзале Хабаровска перенесли по настоянию мэра

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», открытие пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска, запланированное на август, состоится позднее. Строители объяснили это изменениями в проектной документации. Теперь в качестве срока сдачи тоннеля значится декабрь, а общая стоимость сооружения увеличилась.