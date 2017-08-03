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Posted 3 августа 2017, 01:45

Published 3 августа 2017, 01:45

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Открытие тоннеля на вокзале Хабаровска перенесли по настоянию мэра

3 августа 2017, 01:45
Сюжет
Строительство
Параллельно власти дальневосточной столицы отремонтируют километр дороги

На необходимости внесения изменений в проект реконструкции пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска настоял мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. Помимо выхода из сооружения на улицу Ухтомского власти планируют отремонтировать дорогу в этом районе города.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», открытие пешеходного тоннеля на железнодорожном вокзале Хабаровска, запланированное на август, состоится позднее. Строители объяснили это изменениями в проектной документации. Теперь в качестве срока сдачи тоннеля значится декабрь, а общая стоимость сооружения увеличилась.

«В связи с многочисленными обращениями жителей в администрацию Хабаровска об оборудовании выхода на улицу Ухтомского мэр города настоял на необходимости доработки проектной документации по данному участку», — сообщили в четверг в комитете по управлению Железнодорожным округом.

В пресс-релизе уточняется, что власти дальневосточной столицы запланировали «приведение в нормативное состояние» автомобильной дороги на участке от улицы Воронежской до дома № 11Б по улице Ухтомского. Протяжённость этого отрезка превышает километр.

«Будет выполнен ремонт дороги с укладкой асфальтобетона, а также укрепление обочин. Ведётся работа по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Запланировано наведение санитарного порядка на данной территории: покос травы и уборка мусора», — сообщает ведомство.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Строительство#Проект#Мэр#Тоннель#Железнодорожный вокзал
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