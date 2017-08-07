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Posted 7 августа 2017, 02:12

Published 7 августа 2017, 02:12

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Автостопера из Оренбурга покорили хабаровские парки и книжные шкафы

7 августа 2017, 02:12
По дороге в Индию путешественник задержался в дальневосточной столице на четыре дня

Оренбуржец Виталий Кузнецов, отправившийся автостопом до Индии, добрался до Хабаровска. В дальневосточной столице путешественник пробыл четыре дня. Всё это время он знакомился с достопримечательностями города. Больше всего хитчхайкера покорили парки и шкафы для буккроссинга.

«В Хабаровске я провёл четыре дня. Шли дожди, а очень хотелось посмотреть город, к тому же нужно было сделать видео для моего блога на Youtube. Больше всего в городе понравилось старые дома в центре, парки красивые. У нас таких больших нет, тем более с водоёмами. И очень крутая идея разместить на улицах шкафы с книгами. Первый раз такое увидел», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Виталий Кузнецов.

В дорогу Виталий Кузнецов отправился 1 июля. Уволился с любимой работы и поехал за новыми ощущениями. Автостоп оренбуржец выбрал из-за финансовых соображений — такой вид путешествия самый экономичный: на транспорт не нужно тратиться, люди по дороге подкармливают, а ночует молодой человек в палатке или останавливается у пользователей сервиса «Каучсёрфинг». Так произошло и в Хабаровске.

«Я уже путешествовал автостопом, преодолел около 13 тысяч километров — ездил до Крыма и Чёрного моря, поэтому опыт есть. В Хабаровске остановился у хороших людей, они меня приютили, кормили, показывали город», — отметил Виталий Кузнецов

В Хабаровск путешественник добирался с Байкала. По словам Виталия, ему очень повезло с водителем — он ехал до Владивостока и согласился подбросить автостопера до дальневосточной столицы. В пути возникла небольшая проблема — машина сломалась, чинить её пришлось почти сутки.

«Ехали около четырёх дней, но машина сломалась. Я решил не бросать водителя, помогал ему. Но это проблемой не считаю. Сутки пробыл в палатке, любовался красивым закатом. Не считаю, что у меня вообще есть трудности в пути. Единственное, что смущает — меня постоянно везде встречают дожди», — признался путешественник.

За день автостопер меняет не больше семи машин, ждёт их в среднем по 10-15 минут, однако иногда приходится «ловить» отзывчивого водителя по часу, а то и по два. С едой помогают в кафе, отзываются и продавцы овощей и фруктов.

Уже сегодня, 7 августа, путешественник планирует отправиться в Приморье и остановиться во Владивостоке или в Находке. Жить Виталий Кузнецов намерен на пляжах. После этого оренбуржец отправится в Китай, оттуда — во Вьетнам, в Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию, а затем в Индию. Добраться до Дели автостопер рассчитывает в ноябре-январе. После этого Виталий намерен заработать денег и уже на самолёте вернуться домой.

«Вернусь обязательно, меня дома мама ждёт. В Индии виза на два месяца, но там посмотрю, как сложится. Обратно посмотрю, как буду добираться, может через Алма-Ату, там у меня друзей много», — поделился планами Виталий Кузнецов.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Индия#Автостоп#Оренбург
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