Автостопера из Оренбурга покорили хабаровские парки и книжные шкафы

«В Хабаровске я провёл четыре дня. Шли дожди, а очень хотелось посмотреть город, к тому же нужно было сделать видео для моего блога на Youtube. Больше всего в городе понравилось старые дома в центре, парки красивые. У нас таких больших нет, тем более с водоёмами. И очень крутая идея разместить на улицах шкафы с книгами. Первый раз такое увидел», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Виталий Кузнецов.