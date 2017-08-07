ГИБДД Приморья выступила с экстренным предупреждением

Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке и Надеждинском районе. Только за один день из-за ограничения видимости и тумана на данной автодороге произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий, говорится в официальном сообщении.