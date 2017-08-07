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Posted 6 августа 2017, 23:15

Published 6 августа 2017, 23:15

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

ГИБДД Приморья выступила с экстренным предупреждением

6 августа 2017, 23:15
Сюжет
ГИБДД
Водителей просят воздержаться от поездок по популярной трассе

Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке и Надеждинском районе. Только за один день из-за ограничения видимости и тумана на данной автодороге произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий, говорится в официальном сообщении.

В воскресенье на места происшествий оперативно прибывали наряды дорожно-патрульной службы для оформления ДТП, выяснения обстоятельств произошедшего, регулирования движения и оказания помощи водителям. В результате автоаварий никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу Де-Фриз – Седанка – Патрокл по направлениям движения:

- от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая Падь в сторону улицы Фадеева;

- с улицы Фадеева в сторону Седанки.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, на Приморье обрушились сильные ливни. Город Уссурийск ушёл под воду. Сложная обстановка на дорогах наблюдается и во Владивостоке.

#Новости#ГИБДД#Владивосток#Происшествие
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