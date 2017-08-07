ГИБДД Приморья выступила с экстренным предупреждением

Posted 6 августа 2017, 23:15
Published 6 августа 2017, 23:15
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке и Надеждинском районе. Только за один день из-за ограничения видимости и тумана на данной автодороге произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий, говорится в официальном сообщении.
В воскресенье на места происшествий оперативно прибывали наряды дорожно-патрульной службы для оформления ДТП, выяснения обстоятельств произошедшего, регулирования движения и оказания помощи водителям. В результате автоаварий никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.
В настоящее время ограничен въезд транспортных средств на автодорогу Де-Фриз – Седанка – Патрокл по направлениям движения:
- от транспортной развязки в районе микрорайона Снеговая Падь в сторону улицы Фадеева;
- с улицы Фадеева в сторону Седанки.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл.
Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, на Приморье обрушились сильные ливни. Город Уссурийск ушёл под воду. Сложная обстановка на дорогах наблюдается и во Владивостоке.