Объединение приставов Хабаровского края и ЕАО не ударило по их штату

«Объединение не коснулось штатного расписания отделов судебных приставов, которые у нас находятся на территории ЕАО. Так же у нас там и остаются семь отделов — в каждом районе области и три подразделения в городе Биробиджане. Штатная численность объединённого управления составляет 1497 человек. Также в городе Биробиджане у нас дислоцируется отдел по координации деятельности отделов судебных приставов по Еврейской автономной области. И на постоянной основе там будет находиться один из заместителей руководителя нашего управления — для решения оперативных вопросов», — рассказал он.