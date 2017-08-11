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Posted 11 августа 2017, 05:03

Published 11 августа 2017, 05:03

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Объединение приставов Хабаровского края и ЕАО не ударило по их штату

11 августа 2017, 05:03
Общая численность сотрудников управления — почти 1,5 тысячи человек

Объединение двух управлений судебных приставов, работающих в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, в одно не повлияло на укомплектованность штата и не повлекло череду сокращений. Об этом на пресс-конференции сегодня, 11 августа, заявил и. о. руководителя новой структуры Анатолий Касьяненко, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Объединение не коснулось штатного расписания отделов судебных приставов, которые у нас находятся на территории ЕАО. Так же у нас там и остаются семь отделов — в каждом районе области и три подразделения в городе Биробиджане. Штатная численность объединённого управления составляет 1497 человек. Также в городе Биробиджане у нас дислоцируется отдел по координации деятельности отделов судебных приставов по Еврейской автономной области. И на постоянной основе там будет находиться один из заместителей руководителя нашего управления — для решения оперативных вопросов», — рассказал он.

Как писало ранее агентство, объединение двух органов завершилось 1 августа. При этом головное управление осталось в Хабаровске. По словам Анатолия Касьяненко, всего в России два таких межрегиональных управления.

Теперь все письма, обращения и другую корреспонденцию необходимо направлять в управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, расположенное в дальневосточной столице по адресу: улица Карла Маркса, 60. Объединились и официальные порталы управлений в интернете: при заходе на старый сайт управления по ЕАО срабатывает переадресация.

«Адрес сайта у нас останется прежним — r27.fssprus.ru, изменилось только его наименование. Добавлены адреса семи структурных подразделений, которые у нас дислоцируются на территории Еврейской автономной области», — уточнил Анатолий Касьяненко.

Федеральная служба судебных приставов занимается контролем и приведением в исполнение решений судов, а также обеспечением безопасности в них. Служба подчиняется министерству юстиции Российской Федерации.

#Илья Андреев#Новости#Хабаровский край#Общество#ЕАО#Судебные приставы
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