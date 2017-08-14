Все бесплатно: в Хабаровске впервые за четыре года прошёл фримаркет

«Фримаркет проходил в Хабаровске в 2013 году. Потом это затихло, но люди хотели, чтобы это повторилось. Я долго думала и решила, что всё-таки стоит собраться и устроить это мероприятие ещё раз. Девушка, которая организовывала его в прошлый раз, уже уехала в Питер и живёт теперь там. Но она поддержала меня, подкидывала какие-то идеи. Фримаркет проводится во многих городах. В Москве и в Питере они постоянные, у них уже есть помещения, где примерно раз в месяц люди приходят и обмениваются вещами. В Хабаровске тяжело сделать такое мероприятие, потому что помещение нам никто не даст. Мы договорились с администрацией гостиницы, и они разрешили провести его здесь», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Татьяна Шихалева.