Приморские спасатели продолжают искать женщину в Зеркальной бухте

Posted 15 августа 2017, 03:36
Published 15 августа 2017, 03:36
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Продолжается поиск женщины в районе бухты Зеркальной. Спасатели, сотрудники полиции и добровольцы в составе поисковой группы с начала выходных обследовали уже 45 километров прибрежной и береговой полосы бухты, однако так никого и не нашли, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.
Ранее агентство сообщало, что 12 августа в Кавалеровском районе Приморского края пропала жительница Арсеньева. В субботу поступило сообщение, что женщину последний раз видели в районе бухты Зеркальной. За прошедшие выходные и по настоящее время её так и не нашли.
Первое время женщину искали полицейские, затем подключились спасатели. Накануне к работам привлекли 1 техническое средство, одно плавательное, а также полицейских и местных жителей. В сопровождении трёх сотрудников МЧС они обследовали 20 километров береговой полосы бухты Зеркальной, но так и не нашли пропавшую.
На сегодняшний день в поисках участвуют 6 человек, из которых трое – сотрудники спасательного отряда МЧС. Они используют 4 транспортных средства и катер. В понедельник поиски продолжались с 8 утра до 7 вечера, и сегодня, судя по всему, продолжатся в таком же режиме.