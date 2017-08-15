Приморские спасатели продолжают искать женщину в Зеркальной бухте

На сегодняшний день в поисках участвуют 6 человек, из которых трое – сотрудники спасательного отряда МЧС. Они используют 4 транспортных средства и катер. В понедельник поиски продолжались с 8 утра до 7 вечера, и сегодня, судя по всему, продолжатся в таком же режиме.