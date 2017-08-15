vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2017, 03:36

Published 15 августа 2017, 03:36

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Приморские спасатели продолжают искать женщину в Зеркальной бухте

15 августа 2017, 03:36
Сюжет
Происшествие
Добровольцы, полиция и сотрудники МЧС пока не сдаются

Продолжается поиск женщины в районе бухты Зеркальной. Спасатели, сотрудники полиции и добровольцы в составе поисковой группы с начала выходных обследовали уже 45 километров прибрежной и береговой полосы бухты, однако так никого и не нашли, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.

Ранее агентство сообщало, что 12 августа в Кавалеровском районе Приморского края пропала жительница Арсеньева. В субботу поступило сообщение, что женщину последний раз видели в районе бухты Зеркальной. За прошедшие выходные и по настоящее время её так и не нашли.

Первое время женщину искали полицейские, затем подключились спасатели. Накануне к работам привлекли 1 техническое средство, одно плавательное, а также полицейских и местных жителей. В сопровождении трёх сотрудников МЧС они обследовали 20 километров береговой полосы бухты Зеркальной, но так и не нашли пропавшую.

На сегодняшний день в поисках участвуют 6 человек, из которых трое – сотрудники спасательного отряда МЧС. Они используют 4 транспортных средства и катер. В понедельник поиски продолжались с 8 утра до 7 вечера, и сегодня, судя по всему, продолжатся в таком же режиме.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика