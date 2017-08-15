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Posted 15 августа 2017, 05:38

Published 15 августа 2017, 05:38

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Синоптики рассказали о новых температурных рекордах в Приморье

15 августа 2017, 05:38
Июль 2017 года получился экстремально тёплым

Сотрудники Примгидромета проанализировали ситуацию с погодой в июле этого года и сегодня поделились результатами. В том числе есть новые температурные рекорды, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на primpogoda.ru.

Средняя месячная температура воздуха во втором летнем месяце составила в Приморье +20…+23 °C, на восточном побережье - +17…+19 °C, что выше средних многолетних значений на 1–2,7 градуса. На южном побережье - на 3–3,3 градуса.

Во Владивостоке в июле текущего года среднемесячная температура воздуха составила +20,3 °C, что выше нормы на 3 градуса Цельсия. Первая декада была экстремально тёплой (аномалия температуры составила +3…+4,9 °C), вторая — тёплой (превышение на 1–2 градуса).

В конце июля на значительной территории края было прохладнее, поэтому интереснее всё-таки показатели начала-середины месяца. Днём в первой и второй декадах воздух временами прогревался до +30…+35 °C. На отдельных метеостанциях края максимальная температура воздуха 6–7 июля достигла +37…+38 °C: в итоге, по словам синоптиков, перекрыты значения абсолютных максимумов температуры воздуха в июле.

Во Владивостоке 6 июля побит рекорд этого дня - воздух прогрелся до +32,8 °C. Предыдущий рекорд +32,5 °C держался с 1944 года.

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