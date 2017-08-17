Алкогольная ломка вынудила жителя Ванина угрожать продавцу гранатой

«Магазин, видимо, с «г-образными» прилавками, за которыми работают два продавца. Одна из женщин смогла выйти на улицу и привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Ребята проезжали мимо на машине и заметили женщину, которая махала руками. Они зашли в магазин, оценили обстановку и увидели, что граната без взрывателя — обычно он выступает на один-два сантиметра. Реальной опасности предмет в руке мужчины не представлял и наши сотрудники молниеносно задержали его. Прибывшие на место взрывотехники определили, что граната — боевая», — рассказал корреспонденту агентства инспектор управления Росгвардии по Хабаровскому краю Владислав Шевченко.