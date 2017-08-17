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Posted 17 августа 2017, 03:22

Published 17 августа 2017, 03:22

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Алкогольная ломка вынудила жителя Ванина угрожать продавцу гранатой

17 августа 2017, 03:22
Сюжет
Происшествие
На помощь женщине пришли проезжающие мимо сотрудники Росгвардии

В посёлке Ванино Хабаровского края местный житель, страдающий алкогольной зависимостью, требовал у продавца спиртное, угрожая гранатой РГД-5. На помощь женщине пришли правоохранители, которые патрулировали территорию и проезжали мимо, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Продавщица воспользовалась моментом, когда злоумышленник отвлёкся и выбежала на улицу.

«Магазин, видимо, с «г-образными» прилавками, за которыми работают два продавца. Одна из женщин смогла выйти на улицу и привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Ребята проезжали мимо на машине и заметили женщину, которая махала руками. Они зашли в магазин, оценили обстановку и увидели, что граната без взрывателя — обычно он выступает на один-два сантиметра. Реальной опасности предмет в руке мужчины не представлял и наши сотрудники молниеносно задержали его. Прибывшие на место взрывотехники определили, что граната — боевая», — рассказал корреспонденту агентства инспектор управления Росгвардии по Хабаровскому краю Владислав Шевченко.

Местные жители рассказывают, что боеприпасы в посёлке Ванино находят нередко — их разбросало по округе, когда взрывались военные склады, которые горели в населённом пункте неоднократно. Правоохранители не исключают возможности, что 39-летний мужчина вооружился именно таким путём.

«Гранату отправили на экспертизу. По её результатам можно будет оценивать тяжесть проступка. Если окажется, что это обычная «пугалка» — тогда административное правонарушение, «Хулиганство». В том случае, если была опасность взрыва, то ему грозит ещё и уголовное преследование. Результаты экспертизы будут готовы к концу дня», — сообщила сотрудник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова.

Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Пока — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Происшествие#Алкоголь#Ванино#Граната#Алкогольное опьянение
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