Алкогольная ломка вынудила жителя Ванина угрожать продавцу гранатой

Posted 17 августа 2017, 03:22
Published 17 августа 2017, 03:22
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В посёлке Ванино Хабаровского края местный житель, страдающий алкогольной зависимостью, требовал у продавца спиртное, угрожая гранатой РГД-5. На помощь женщине пришли правоохранители, которые патрулировали территорию и проезжали мимо, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Продавщица воспользовалась моментом, когда злоумышленник отвлёкся и выбежала на улицу.
«Магазин, видимо, с «г-образными» прилавками, за которыми работают два продавца. Одна из женщин смогла выйти на улицу и привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Ребята проезжали мимо на машине и заметили женщину, которая махала руками. Они зашли в магазин, оценили обстановку и увидели, что граната без взрывателя — обычно он выступает на один-два сантиметра. Реальной опасности предмет в руке мужчины не представлял и наши сотрудники молниеносно задержали его. Прибывшие на место взрывотехники определили, что граната — боевая», — рассказал корреспонденту агентства инспектор управления Росгвардии по Хабаровскому краю Владислав Шевченко.
Местные жители рассказывают, что боеприпасы в посёлке Ванино находят нередко — их разбросало по округе, когда взрывались военные склады, которые горели в населённом пункте неоднократно. Правоохранители не исключают возможности, что 39-летний мужчина вооружился именно таким путём.
«Гранату отправили на экспертизу. По её результатам можно будет оценивать тяжесть проступка. Если окажется, что это обычная «пугалка» — тогда административное правонарушение, «Хулиганство». В том случае, если была опасность взрыва, то ему грозит ещё и уголовное преследование. Результаты экспертизы будут готовы к концу дня», — сообщила сотрудник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова.
Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Пока — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.