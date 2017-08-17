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Posted 17 августа 2017, 00:28

Published 17 августа 2017, 00:28

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Формальный» тренер: Константин Емельянов рассказал, что творится в «Луче»

17 августа 2017, 00:28
Наставник поделился информацией о тренерской чехарде, зарплатах и новичках команды

За воспитанником приморского футбола Константином Емельяновым закрепилась репутация вечного «пожарного» для «Луча». Как только в лагере «жёлто-синих» возникают проблемы, Емельянова оперативно вызывают на помощь и ставят рулить основным составом. Несколько раз его отправляли в отставку, затем неожиданно возвращали. Незаменимый приморский тренер рассказал в интервью Sportbox.ru, что сейчас происходит в многострадальном «Луче». РИА «Восток-Медиа» приводит текст с сокращениями.

Главный тренер «Луча» Константин Емельянов после поражения от «Сибири» (0:2), отправившего приморцев в зону вылета, сразу огорошил заявлением:

– Вообще после Тюмени («Луч» выиграл у одноимённого клуба со счётом 2:1) команду готовил специалист из Словакии Жолт Хорняк. Я главный тренер уже чисто формально – просто выполняю процедурные обязательства, хожу на пресс-конференции. Как только уладят необходимые формальности, Хорняка заявят. По ходу игры с «Сибирью» он давал по телефону указания с трибуны, в том числе по заменам.

– Новость! Какова теперь ваша судьба?

– У меня был контракт на месяц как у главного тренера. Остаюсь в штабе.

– Хотелось бы, чтоб вы пролили свет на историю с назначением Вальдаса Иванаускаса и вашим возвращением за сутки до стартового матча. А теперь ещё и Хорняк.

– Повторю, я подписывал краткосрочный контракт. Перед первым матчем с «Крыльями» сказали: вылетай в Самару, руководи командой. Больше мне ничего не докладывали. Могу лишь предположить, что после того, как команду покинул Иванаускас, велись поиски нового главного тренера.

– Так сильна «Сибирь», одержавшая четвёртую победу подряд, или конкретно не справились с автором дубля Романом Беляевым?

– Мы сами наделали грубых ошибок, особенно в случае со вторым голом. Сыграли слабо, при том, что стратегически для нас это был важный матч. Надо было выигрывать и догонять тех, кто в середине таблицы. Теперь у нас пойдут на выезде «Оренбург», «Спартак-2», «Балтика», «Енисей»… «Сибирь»? Она играет настолько, насколько позволяет соперник, хорошо использует чужие ошибки.

– Потенциал у «Луча» видите?

– Конечно, вижу. Но надо играть организованнее, не допускать таких ляпов в обороне.

– Что скажете о двух новичках-легионерах – черногорце Больевиче и словаке Празновски?

– Больевич достаточно хорошо провёл прошлый матч, но когда выпадает вся команда, проявить себя сложно. Это касается и Празновски: футболисты встроены в систему. Против «Сибири» все сыграли ниже своего уровня, растворившись в общей массе.

– Вопрос, наверное, уже не по адресу и всё же: усиливаться планируете?

– Насколько мне известно, у нас закрыто «трансферное окно». Разговоров про новичков в клубе не ведётся. К тому же у нас достаточно много футболистов в заявке: если кого-то приглашать, то надо освобождать места, то есть с кем-то расставаться.

– Задача – не вылететь?

– Задачи как всегда. Передо мной их никто не ставил, поскольку я был временной фигурой. А перед новым главным тренером цели, вероятно, обозначат.

– Памятуя о прошлом сезоне, естественно, не избежать вопроса о финансировании «Луча».

– Глобальных задержек нет – получили вот зарплату за июнь. Надеемся, всё будет хорошо, ситуация вроде бы нормализовалась: руководство занимается.

– Кого видите фаворитами в борьбе за прямые путёвки в Премьер-лигу?

– «Енисей», «Крылья» и «Балтику». По идее в эту группу, которая будет бороться за места с первого по четвёртое, должен также влиться «Оренбург».

#Интервью#Луч Владивосток#ФНЛ
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