«Формальный» тренер: Константин Емельянов рассказал, что творится в «Луче»

Posted 17 августа 2017, 00:28
Published 17 августа 2017, 00:28
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
За воспитанником приморского футбола Константином Емельяновым закрепилась репутация вечного «пожарного» для «Луча». Как только в лагере «жёлто-синих» возникают проблемы, Емельянова оперативно вызывают на помощь и ставят рулить основным составом. Несколько раз его отправляли в отставку, затем неожиданно возвращали. Незаменимый приморский тренер рассказал в интервью Sportbox.ru, что сейчас происходит в многострадальном «Луче». РИА «Восток-Медиа» приводит текст с сокращениями.
Главный тренер «Луча» Константин Емельянов после поражения от «Сибири» (0:2), отправившего приморцев в зону вылета, сразу огорошил заявлением:
– Вообще после Тюмени («Луч» выиграл у одноимённого клуба со счётом 2:1) команду готовил специалист из Словакии Жолт Хорняк. Я главный тренер уже чисто формально – просто выполняю процедурные обязательства, хожу на пресс-конференции. Как только уладят необходимые формальности, Хорняка заявят. По ходу игры с «Сибирью» он давал по телефону указания с трибуны, в том числе по заменам.
– Новость! Какова теперь ваша судьба?
– У меня был контракт на месяц как у главного тренера. Остаюсь в штабе.
– Хотелось бы, чтоб вы пролили свет на историю с назначением Вальдаса Иванаускаса и вашим возвращением за сутки до стартового матча. А теперь ещё и Хорняк.
– Повторю, я подписывал краткосрочный контракт. Перед первым матчем с «Крыльями» сказали: вылетай в Самару, руководи командой. Больше мне ничего не докладывали. Могу лишь предположить, что после того, как команду покинул Иванаускас, велись поиски нового главного тренера.
– Так сильна «Сибирь», одержавшая четвёртую победу подряд, или конкретно не справились с автором дубля Романом Беляевым?
– Мы сами наделали грубых ошибок, особенно в случае со вторым голом. Сыграли слабо, при том, что стратегически для нас это был важный матч. Надо было выигрывать и догонять тех, кто в середине таблицы. Теперь у нас пойдут на выезде «Оренбург», «Спартак-2», «Балтика», «Енисей»… «Сибирь»? Она играет настолько, насколько позволяет соперник, хорошо использует чужие ошибки.
– Потенциал у «Луча» видите?
– Конечно, вижу. Но надо играть организованнее, не допускать таких ляпов в обороне.
– Что скажете о двух новичках-легионерах – черногорце Больевиче и словаке Празновски?
– Больевич достаточно хорошо провёл прошлый матч, но когда выпадает вся команда, проявить себя сложно. Это касается и Празновски: футболисты встроены в систему. Против «Сибири» все сыграли ниже своего уровня, растворившись в общей массе.
– Вопрос, наверное, уже не по адресу и всё же: усиливаться планируете?
– Насколько мне известно, у нас закрыто «трансферное окно». Разговоров про новичков в клубе не ведётся. К тому же у нас достаточно много футболистов в заявке: если кого-то приглашать, то надо освобождать места, то есть с кем-то расставаться.
– Задача – не вылететь?
– Задачи как всегда. Передо мной их никто не ставил, поскольку я был временной фигурой. А перед новым главным тренером цели, вероятно, обозначат.
– Памятуя о прошлом сезоне, естественно, не избежать вопроса о финансировании «Луча».
– Глобальных задержек нет – получили вот зарплату за июнь. Надеемся, всё будет хорошо, ситуация вроде бы нормализовалась: руководство занимается.
– Кого видите фаворитами в борьбе за прямые путёвки в Премьер-лигу?
– «Енисей», «Крылья» и «Балтику». По идее в эту группу, которая будет бороться за места с первого по четвёртое, должен также влиться «Оренбург».