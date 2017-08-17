«Формальный» тренер: Константин Емельянов рассказал, что творится в «Луче»

– Мы сами наделали грубых ошибок, особенно в случае со вторым голом. Сыграли слабо, при том, что стратегически для нас это был важный матч. Надо было выигрывать и догонять тех, кто в середине таблицы. Теперь у нас пойдут на выезде «Оренбург», «Спартак-2», «Балтика», «Енисей»… «Сибирь»? Она играет настолько, насколько позволяет соперник, хорошо использует чужие ошибки.