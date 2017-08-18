Приморцу вынесли приговор за нападение с ножом на хабаровчанку

Наряд полиции задержал подозреваемого недалеко от места разбоя и доставил в отдел. При личном досмотре у мужчины изъяли нож. Правоохранители выяснили, что на хабаровчанку напал 41-летний уроженец Приморья. Раньше его не раз судили за преступления против личности и собственности, он отбывал наказания в исправительных учреждениях. В Хабаровск мужчина приехал накануне преступления, собирался выехать в один из западных регионов страны.