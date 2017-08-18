Пропавшего в ЕАО грибника из Хабаровска нашли мёртвым

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 10 августа трое жителей дальневосточной столицы собирали грибы в лесополосе вблизи села Партизанское Смидовичского района. Они встретили двоих мужчин и женщину, которые заставили хабаровчан собирать произраставшую поблизости коноплю, угрожая им ружьями. Через несколько часов двоих пленников отпустили, а о судьбе третьего до этого момента ничего не было известно. Следствие предполагало, что пленник убит.