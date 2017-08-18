Пропавшего в ЕАО грибника из Хабаровска нашли мёртвым

Posted 18 августа 2017, 05:37
Published 18 августа 2017, 05:37
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Грибника из дальневосточной столицы, который подвергся вооружённому нападению жителей Еврейской автономной области, обнаружили мёртвым. Правоохранители нашли тело мужчины в реке.
О результатах поисков сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЕАО. Труп 30-летнего жителя Хабаровска находился на территории Смидовичского района. Его нашли 17 августа.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 10 августа трое жителей дальневосточной столицы собирали грибы в лесополосе вблизи села Партизанское Смидовичского района. Они встретили двоих мужчин и женщину, которые заставили хабаровчан собирать произраставшую поблизости коноплю, угрожая им ружьями. Через несколько часов двоих пленников отпустили, а о судьбе третьего до этого момента ничего не было известно. Следствие предполагало, что пленник убит.
Злоумышленников задержали и заключили их под стражу. На жителей ЕАО завели уголовное дело, в котором фигурируют незаконное лишение людей свободы с применением оружия и убийство. У них изъяли ружья. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, допросы пострадавших, свидетелей и подозреваемых, назначили судебные экспертизы.