На хабаровских стихийных рынках нашли больше тонны сомнительной рыбы

Posted 13 сентября 2017, 06:23
Published 13 сентября 2017, 06:23
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В дальневосточной столице полицейские провели рейды по стихийным точкам продаж рыбы. На них пожаловались местные жители, сомневаясь в том, что продукцию можно есть. Стражи порядка изъяли из оборота больше тонны сомнительных экземпляров.
Обращения горожан по этому поводу участились в последнее время. Они попросили проверить предпринимателей, которые торгуют рыбой в не приспособленных для этого местах. В частности, хабаровчане выразили сомнения в качестве продукции, которую продавцы выкладывают на временные лотки или вовсе продают в автомобиле, нарушая условия хранения.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в результате рейдов сотрудники городской полиции ликвидировали в разных районах города 17 точек по продаже рыбы. Например, возле Центрального рынка обнаружили целый торговый ряд, где продавалась рыба. Полицейские изъяли там 68 единиц продукции на общую сумму порядка 27 тысяч рублей. А на улице Суворова в Индустриальном районе города торговец и вовсе поставил временный лоток на тротуаре. У мужчины отобрали больше 115 килограммов рыбы на сумму около 10 тысяч рублей.
Всего за время рейдов стражи порядка изъяли больше тонны рыбы стоимостью около 112 тысяч рублей. Её продавали с нарушениями санитарных норм, у торговцев не было документов на продукты и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности. На нарушителей составили административные протоколы, материалы направили в мировой суд для рассмотрения по существу.