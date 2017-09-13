На хабаровских стихийных рынках нашли больше тонны сомнительной рыбы

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в результате рейдов сотрудники городской полиции ликвидировали в разных районах города 17 точек по продаже рыбы. Например, возле Центрального рынка обнаружили целый торговый ряд, где продавалась рыба. Полицейские изъяли там 68 единиц продукции на общую сумму порядка 27 тысяч рублей. А на улице Суворова в Индустриальном районе города торговец и вовсе поставил временный лоток на тротуаре. У мужчины отобрали больше 115 килограммов рыбы на сумму около 10 тысяч рублей.