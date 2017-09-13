Участники российского автопробега нашли бельмо в центре Владивостока

«Владивосток - как город, растворившийся в тумане. Необычен он тем, что его забыть нельзя. Для улучшения качества жизни в городе проведено много работ, но есть вещи, которые тут же бросаются в глаза. К примеру, разбросанные повсюду пластиковые бутылки, нескошенная полынь, - рассказал координатор автопробега Владимир Щербатюк. - Я считаю, что в местах массового отдыха людей необходимо увеличить количество контейнеров для мусора. Немало важную роль играет и экология «души» в городе. Недостроенный храм в центре - для меня это бельмо. Так не должно быть. Такая же ситуация и с дорогами Владивостока. Съезды с крупных дорог проходят в никуда. Логистика поездки будет непонятна человеку, который только прибыл в регион. Необходимо крупные дороги соединить с местными и сделать это более выгодным с точки зрения времени жителей и гостей города».